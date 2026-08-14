Masy vody se valí ulicemi Prahy. Město zaskočila velká havárie potrubí

  16:52aktualizováno  17:05
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ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Obrovské masy vody se valí ulicemi v pražské Libni nedaleko Palmovky. Prasklo tam vodovodní potrubí, na místě zasahují hasiči i policisté. „V tuto chvíli je voda už uzavřená, aby dále neunikala na komunikaci,“ potvrdil redakci mluvčí Pražských vod a kanalizací Tomáš Mrázek.

„Praskl vodovodní řad o průměru 600 milimetrů,“ uvedl detaily Mrázek. „Zatím to vypadá, že to bude bez vlivu na zásobování pitné vody pro obyvatele,“ řekl redakci.

Havárie se přihodila na křižovatce ulice Zenklova a náměstí Dr. Václava Holého.

Na místě zasahují hasiči ze stanice Holešovice. „Spolupracujeme s Pražskými vodovody a kanalizacemi na zajištění uzávěru vody, aby k dalšímu úniku nedošlo,“ popsal pro iDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.

„Byl tam silný únik vody na pozemní komunikaci. Silnice je dočasně uzavřená ve směru na autobusové nádraží,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský. „Na místě jsou policisté, kteří dopravu regulují,“ dodal.

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