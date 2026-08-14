„Praskl vodovodní řad o průměru 600 milimetrů,“ uvedl detaily Mrázek. „Zatím to vypadá, že to bude bez vlivu na zásobování pitné vody pro obyvatele,“ řekl redakci.
Havárie se přihodila na křižovatce ulice Zenklova a náměstí Dr. Václava Holého.
Na místě zasahují hasiči ze stanice Holešovice. „Spolupracujeme s Pražskými vodovody a kanalizacemi na zajištění uzávěru vody, aby k dalšímu úniku nedošlo,“ popsal pro iDNES.cz mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
„Byl tam silný únik vody na pozemní komunikaci. Silnice je dočasně uzavřená ve směru na autobusové nádraží,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský. „Na místě jsou policisté, kteří dopravu regulují,“ dodal.