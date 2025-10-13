Zájem kandidovat naznačil Matěj Ondřej Havel hned po volbách. Ve štábu koalice SPOLU řekl iDNES.cz po uzavření volebních místností, že když obhájí mandát, velmi pravděpodobně bude na sněmu kandidovat na předsedu. Nyní kandidaturu na šéfa TOP 09 definitivně potvrdil.
Volební sněm se uskuteční 8. listopadu v Praze a strana si na něm zvolí nástupce Markéty Pekarové Adamové, která nebude obhajovat svůj post. Nekandidovala ani do Sněmovny.
Vážně o kandidatuře přemýšlí ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek, který obhájil post poslance v Plzeňském kraji. „O kandidatuře na předsedu vážně přemýšlím. Výsledek voleb a mandát, který jsem od voličů dostal, mě k této úvaze a odpovědnosti přirozeně vedou,“ uvedl pro iDNES.cz Ženíšek.
Už dříve, od listopadu 2015 do listopadu 2017, byl prvním místopředsedou TOP 09, před tím i potom byl celkem osm let i řadovým místopředsedou strany.
„V tuto chvíli je pro mě ale nejdůležitější, aby TOP 09 vytvořila silnou politickou sílu, která se nebude nekriticky ohlížet do minulosti, ale nabídne jasný a srozumitelný plán do budoucna — a která příště porazí hnutí ANO a další extremistické a populistické strany,“ říká Ženíšek.
Nominaci pražské organizace na nového předsedu má bývalý šéf strany Jiří Pospíšil.
První místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zatím neřekl, zda bude kandidovat. „To jsou předčasné věci, o tom bude debata na krajských konferencích,“ reagoval minulý týden Válek na dotaz, zda bude chtít být předsedou strany.
„Na předsedu kandidovat nebudu. Mám nominace na místopředsednické pozice. Svou kandidaturu zvážím podle průběhu vnitrostranické diskuse,“ sdělil iDNES.cz staronový šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.