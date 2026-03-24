Čtyři děti po půl druhé odpoledne skončily v nemocnici v Havířově, dvě ve zdravotnickém zařízení v Karviné. Všechny jsou mimo ohrožení života, ale zůstávají pod dozorem lékařů.
Záchranáře údajně přivolala učitelka poté, co žákům začalo být nevolno. „Mezi ošetřenými byli tři chlapci a tři dívky, všichni ve věku dvanácti až třinácti let. Dle dostupných informací měli užít farmaka určená k léčbě nespavosti. V době zásahu byly děti mimo ohrožení života, jevily však příznaky jako nevolnost, zvracení a spavost, jeden z chlapců měl oběhové potíže,“ uvedl mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl.
Podle informací iDNES.cz je možné, že některé děti o lécích v lahvích nevěděly, podle jiné verze jim spolužák tvrdil, že to jsou speciální vitamíny. Ostatně léky pak prý byly nalezeny v jeho aktovce.
„Dle dosud zjištěných informací ke zdravotním komplikacím žáků mělo dojít po vědomém požití léku, které mělo jedno z dětí donést do školského zařízení,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Připojila, že další „skutečnosti a okolnosti“ zjišťují kriminalisté.