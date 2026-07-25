Tříleté dítě vypadlo z okna ve čtvrtém patře, holčičku převážel vrtulník

Incident se stal po osmnácté hodině v Orlí ulici. Na místě byli po ohlášení policisté z místního obvodního oddělení, kteří začali dívence pomáhat, vzápětí je vystřídali havířovští záchranáři. Na místo vyletěl z Ostravy záchranářský vrtulník.
Zásah potvrdila regionální TV Polar policejní mluvčí Eva Michalíková. „Okolnostmi pádu se policisté zabývají,“ sdělila mluvčí. Vrtulník dívenku transportoval do ostravské fakultní nemocnice.
Ve městě třetí pád dítěte za dva měsíce
Shodou okolností jde ve stejném městě o třetí takový případ za dva měsíce. V červnu ze třetího patra paneláku v městské části Podlesí v noci vypadl čtyřletý chlapec. Přežil, ale jeho rodiče, kteří v kritickou dobu spali, čelí trestnímu řízení, a to pro podezření z trestného činu blíže nespecifikovaného proti životu a zdraví.
Na začátku července pak také v Šumbarku objevili v noci pod okny osmiposchoďového domu těžce zraněnou dospívající dívku. Ta bohužel těžkým zraněním podlehla.