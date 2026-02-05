Beru to jen jako politickou deklaraci, řekl Havlíček k vizi dvourychlostní Evropy

  17:52
Havlíček odmítá dělení EU podle dvourychlostní Evropy. Ministr průmyslu Karel Havlíček po berlínských schůzkách označil nápad na užší spolupráci šesti vybraných zemí za politickou deklaraci. S myšlenkou užší spolupráce ve formátu šesti předních ekonomik před nedávnem přišel německý ministr financí Lars Klingbeil. Podle Havlíčka je EU ale třeba reformovat, nikoli ničit.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přichází na zasedání vlády, která mimo jiné bude projednávat rozpočet na rok 2026. (26. ledna 2026)

„Já osobně si myslím, že to nebude nějaká nová cesta dvourychlostní Evropy,“ řekl Havlíček po dnešním jednání s německými ministry hospodářství a energetiky Katherinou Reicheovou a digitalizace Karstenem Wildbergerem. „Beru to spíš jako jakousi politickou deklaraci,“ dodal.

Agentura Reuters na konci ledna informovala, že německý ministr financí a spolupředseda sociální demokracie (SPD) Klingbeil plánuje vznik nového bloku šesti předních ekonomik Evropské unie. V dopise pozval partnery z Francie, Polska, Španělska, Itálie a Nizozemska k jednání, jehož cílem mělo být zlepšení rozhodovacích procesů a oživení unijní ekonomiky.

Užší spolupráce šesti zemí by se měla podle Klingbeilových představ týkat kapitálových trhů, investic do obrany či zajišťování klíčových surovin. „Nyní nadešel čas na dvourychlostní Evropu,“ řekl Klingbeil v lednu na hospodářské konferenci deníku Die Welt.

Podle Havlíčka ale v rozhovorech s ministry Reicheovou a Wildbergerem zmínka o možnosti dvourychlostní Evropy nezazněla. Naopak byli podle něj „velmi dobře naladění na spolupráci s Českou republikou“. Podle Havlíčka chce česká vláda podporovat evropskou spolupráci všech sedmadvaceti zemí a nechce dopustit, aby se EU postupně fragmentovala. „To ve finále nepomůže vůbec nikomu,“ uvedl.

