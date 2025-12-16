O zastupování Tarabou informoval ministr zahraničí Macinka v pondělí. Úřad má Macinka vést dočasně, kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek má zdravotní problémy, kvůli kterým se zatím nesešel s prezidentem Petrem Pavlem. Hlava státu má navíc pochybnosti o jeho případném působení ve vládě.
Turek podle Macinky při nedávné návštěvě Slovenska požádal Tarabu, aby stanovisko a postoje České republiky na úterní radě hájil, pokud by se sám nemohl zúčastnit jako ministr. Macinka má po úterním jednání vlády naplánované večerní jednání se svým slovenským protějškem Jurajem Blanárem v Bratislavě.
„To není úplně neobvyklá věc, pokud je vláda ustanovená pár hodin, navíc je resort životního prostředí spravován jiným ministrem,“ řekl v úterý Havlíček. „Není neobvyklé, že buď by jel třeba náměstek, nebo by jel vrchní ředitel, případně se může požádat někdo z jiné země,“ doplnil.
„Je to samozřejmě tím, že nebyl jmenován ministrem pan Turek a bohužel tam nemáme žádného ministra,“ uvedl Fiala s tím, že ho situace netěší, ale je to otázka na Motoristy, premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Petra Pavla. „Věřím, že nás na koaliční radě bude (Macinka) informovat, proč na tu radu nejede,“ dodal.
Podle některých zdrojů ČTK je taková situace velmi nestandardní, stejně tak i Generální sekretariát Rady EU nic podobného nezažil posledních 20 let.
Bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) v pondělí uvedl, že si Česko připíše historické prvenství. „Na zasedáních Rady EU zastupují každou zemi ministři. Pokud se výjimečně nemohou zúčastnit, zastoupí je náměstek, v krajních případech pak velvyslanec při EU,“ uvedl na síti X.
Taraba byl zvolen slovenským ministrem životního prostředí v říjnu 2023 za nacionalistickou Slovenskou národní stranu (SNS). Za jednu z priorit při ochraně životního prostředí označil řešení problému, že v zemi 800 obcí nemá kanalizaci.
V předchozím volebním období navrhoval zákony, které by podle ochranářů poškodily ochranu přírody. V roce 2020 získal poslanecký mandát za krajně pravicovou stranu Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko, jejímž členem ale nebyl, a v květnu téhož roku vystoupil z jejího poslaneckého klubu.