Havlíček má dopravu natrvalo, potvrdil Babiš. Na resort premiér dohlíží, celou noc si dopisoval s šéfem ŘSD

Praha Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) bude řídit resort dopravy až do konce funkčního období současné vlády.

Novinářům to ve středu ráno potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem na světové fórum o holokaustu v Izraeli. Sloučení ministerstva dopravy s resortem průmyslu a obchodu není podle Babiše na stole.

Odvolání dosavadního ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) navrhl premiér prezidentovi v pondělí kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Podle premiéra ji Kremlík manažersky nezvládl. Prezident Miloš Zeman se změnami souhlasí.

Havlíček bude do čela ministerstva dopravy jmenován v pátek. „Není to dočasné, pan Havlíček tam bude až do konce této vlády, pokud já budu premiér,“ potvrdil Babiš novinářům.

Premiér dodal, že na resort dopravy osobně dohlíží. „Například jsem si dopisoval celou noc s ředitelem ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR),“ uvedl Babiš.

Případné sloučení ministerstev průmyslu a dopravy podle Babiše není na stole. „Nikdo nejde ta ministerstva slučovat, ale to řízení bude takto, a myslím, že je to dobře,“ uvedl Babiš. Zdůraznil, že mezi oběma resorty existují významné synergie.

O možném slučování ministerstev hovořil premiér v úterý. Logiku by podle předsedy vlády mělo spojení ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy a pro místní rozvoj. Spojení by si uměl představit také u ministerstev práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví.