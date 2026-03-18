ČR je připravena k investicím, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl Havlíček

  13:32aktualizováno  13:44
Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) to řekl po středečním jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou v Praze. Za přítomnosti zástupců firem, jako jsou Čepro či Transpetrol, hovořili o podmínkách, časovém průběhu a následujících krocích.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády. (16. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podle Havlíčka je Česko také připraveno udělat konkrétní kroky a složit tým, který by byl schopný zjistit faktický stav ropovodu Družba. To, že je Česká republika připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu poškozeného na Ukrajině, uvedl Havlíček v Bruselu již v úterý. Reakce evropských partnerů na český návrh byly podle něj pozitivní.

Ropovodem neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Ukrajina v úterý přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že oprava ropovodu se chýlí ke konci. Kompresní stanice začne podle něj fungovat za měsíc až měsíc a půl.

Současně spolu Saková s Havlíčkem řešili také situaci týkající se ropovodu Adria mezi Maďarskem a Chorvatskem. I tam je podle Havlíčka složité vyjednávání, Česká republika by se v něm ale podle ministra mohla stát mediátorem.

Připravované procesy by podle Havlíčka mohly posílit energetickou bezpečnost ve střední Evropě. Mohlo by se jednat o klíčový krok pro Slovensko a Českou republiku. Prospěch by z toho pak mohlo mít i Maďarsko.

