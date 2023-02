Vládu čeká peklo, řekl Havlíček. Nekonstruktivně strašíte, vyčetl mu Kupka

Opoziční politik a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se ostře pustil do vlády. „Necháte rozjet inflaci na vysokou úroveň, zvýšíte zisky energetickým společnostem, chcete snížit daň z loterie. A pak hodíte přes palubu důchodce,“ řekl politik.

Opozice chce zastavit návrh vlády na nižší růst penzí, než je zákonná valorizace. „Vládu čeká peklo. Uděláme vše pro to, aby se zákon neschválil. Budeme mluvit, budeme obstruovat. Věřím, že pak vláda uslyší naše argumenty,“ uvedl bývalý ministr průmyslu a obchodu Havlíček.

Ministr dopravy Martin Kupka ale vládu brání. „Finanční prostředky by si musela Česká republika vypůjčit, to by znamenalo znovu větší schodek rozpočtu. A to by dopadlo na další generace,“ řekl.

Podle Kupky vláda přijímá taková opatření, aby byla odpovědná i do budoucna. Zvýšení o 400 korun by prý mělo důchodcům pomoci, zejména těm s nejnižšími penzemi.

Dle Havlíčka měla vláda s tím, že bude třeba zvýšit důchody výrazněji, počítat už ve chvíli, kdy sestavovala rozpočet. Dokonce označil změnu za „protiústavní“. „Situace je kritická, ceny se enormně zvyšují a na důchodce to dopadá nejvíc. Proč si je berete jako rukojmí?“ ptal se Havlíček Kupky.

Místopředseda ODS Kupka oponoval, že opozice jen straší, ale nenabízí žádná konstruktivní řešení. Slova bývalého ministra Havlíčka označil za demagogii. „Odpovědná opozice by vycházela vládě vstříc. Potřebujeme zkrotit deficit. Zdědili jsme enormně se zadlužující ekonomiku, a proto nám nezbývá než situaci řešit,“ dodal Kupka.

Kupka sám chce šetřit v rámci ministerstva dopravy. Resort prý plánuje sloučení některých úřadů a digitalizaci. „Půjde o desítky milionů,“ odhadl ministr dopravy možné úspory v jeho resortu.