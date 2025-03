Stopnutím muniční iniciativy ANO podpoří Putina, řekl Lipavský. Lži, reaguje Havlíček

Ministr zahraničí Jan Lipavský komentoval výrok premiéra Petra Fialy z rozhovoru pro Financial Times, kde Fiala uvedl, že Babiš pomáhá Putinovi.

„Třeba tím, že podkopává českou muniční iniciativu. Mluví o míru, který nehájí české zájmy,“ argumentoval Lipavský s tím, že se stačí podívat, jak ANO prezentuje svoji zahraniční politiku.

Podle stínového ministra průmyslu Karla Havlíčka Lipavský propásl možnost omluvit se za výroky Petra Fialy. Premiér podle něj udělal rozhovorem Česku ostudu. Výroky o tom, že by ANO odmítalo muniční iniciativu a podporuje Putina, označil Havlíček za lži. Muniční iniciativa je podle něj nekvalitní a ANO je pro zvýšení procent HDP. „Za podmínky, že se budou vydávat peníze efektivně,“ dodal.

Lipavský vyčetl Havlíčkovi, že otevřeně říká, že by agendu spojenou s muniční iniciativou hnutí přesunulo pod gesci NATO.

„Muniční iniciativa je postavená na důvěře, že sponzoři věří tomu, že to má podporu politické reprezentace. Vy jste to shodil ze stolu a řekl, ať to dělá někdo jiný. Je to jedna z věcí, která je vlajkovou lodí toho, jak se tento stát prezentuje v zahraničí,“ uvedl. Dodal také, že stojí za premiérem Fialou a jeho výrokem o tom, že Babiš pomáhá Putinovi. „Kdo se podívá, jak Patrioti hlasují v Evropském parlamentu, tak je to jasné.“

Podle Havlíčka tím ale Lipavský nevysvětlil, proč jsou politici hnutí ANO proruští. „Vy si berete lidi u nás jako rukojmí. Zneužíváte válku a navíc děláte ostudu v zahraničí. Chcete vystoupit z NATO? Nebo co? Vy jste se definitivně zbláznili. Přesunout něco na NATO neznamená, že nahráváme Putinovi,“ kritizoval.

Lipavský uvedl, že Česko muniční iniciativu zvládá dobře a mělo by se na ní dále podílet. „Na Ukrajině probíhá válka. Ta je vedená pomocí zbraní. Díky naší iniciativě se mohou Ukrajinci lépe bránit. Vy říkáte, že to může dělat někdo jiný. Pokud to shodíte ze stolu, Ukrajinci se nebudou mít jak bránit a nahráváte Putinovi,“ argumentoval.

„Právě jste znedůvěryhodnil NATO. V podstatě tvrdíte, že je NATO k ničemu. Brutálně zneužíváte válku,“ reagoval Havlíček.

Podle Lipavského by hnutí ANO pomohlo, kdyby se jeho zástupci účastnili jednání o obraně a bezpečnosti. „Věděli byste detaily,“ dodal.