Havlíček v Londýně podepíše s Rolls-Royce memorandum o jaderné spolupráci

  10:25
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Karel Havlíček a Daniel Beneš před Jadernou elektrárnou Temelín. (14. července...

Karel Havlíček a Daniel Beneš před Jadernou elektrárnou Temelín. (14. července 2026) | foto: Václav Pancer, ČTK

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Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ke stavebnímu zákonu. Na snímku...
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Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v poslední den návštěvy Velké Británie spolu se skupinou ČEZ podepíše se společností Rolls-Royce memorandum o spolupráci v jaderné energetice. Memorandum se týká především oblasti malých modulárních reaktorů (SMR). První reaktory tohoto typu by britská firma měla do Česka dodat v příští dekádě.

Prvním místem, kde SMR vyrostou, bude blízké okolí jaderné elektrárny Temelín. Memorandum by se ale mělo týkat nových lokalit v oblastech bývalých uhelných elektráren v Dětmarovicích a Tušimicích.

Ve výrobě malých modulárních reaktorů je česká stopa zastoupena i v dodavatelském řetězci. Rolls-Royce spolupracuje na výrobě dílů do reaktorů s firmou Škoda JS. Škoda má ve Velké Británii dobré jméno i v automobilovém průmyslu, její vozy totiž patří mezi deset nejprodávanějších na tamním trhu. Součástí programu Karla Havlíčka bude také návštěva londýnského sídla Škody.

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