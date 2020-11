Restaurace a obchody otevřeme najednou, snad už v prosinci. Food courty v obchoďácích si počkají, říká Havlíček

Praha Vláda má scénář dalšího postupu možného uvolňování proticovidových opatření. Takzvaný protiepidemický systém (PES) řeší mimo jiné i okolnosti, jakýsi jízdní řád, podle kterého budou fungovat restaurace, obchody a celá ekonomika. A podle ministra resortů dopravy a průmyslu Karla Havlíčka je reálná šance na otevření obchodů a restaurací už během prosince.

„Bylo to jedno z nejnáročnějších vyjednávání s epidemiology a „modeláři“ situace, která jsem kdy měl,“ komentuje situaci Havlíček.



Lidovky.cz: Co je nejpodstatnější na schváleném systému?

Důležité je, že všechny maloobchody a restaurace, až na malou výjimku, spustíme v jedno datum. To je zásadní. Nestane se, že spustíme nějaký obchod na ulici a jiný, který má podobný sortiment třeba v nákupním centru, bychom nechali zavřený. To je rozdíl od situace po první vlně, kdy, jestli si vzpomínáte, šly nejdřív malé obchůdky a pak velké. Teď to bude naráz. Jinak bychom před Vánocemi udělali totální chaos v konkurenčním prostředí.

Lidovky.cz: Zmínil jste se o výjimce v otevírání gastronomických podniků. A jakou se jedná?

Jde o food courty v nákupních centrech. Ty se budou otevírat až v další vlně. Ale necháme u nich možnost prodeje přes okénko. Aby si lidé, kteří půjdou v tom nákupním centru kolem, mohli koupit hamburger nebo prostě jídlo s sebou. Ale nebudou ho moci konzumovat na místě. V tomto případě jde stále o velké riziko shlukování lidí.

Lidovky.cz: To se tedy bavíme o takzvané kategorii „3“ onoho protiepidemického systému (PES), který dělí opatření na škále od jedné do pěti?

Ano. Ale pozor. Ta kategorie 3 pořád není žádná výhra v loterii. Pořád je to na hraně. Už se bude moci fungovat, ale pořád za určitých podmínek a omezení. A stále apeluji na občany, dodržujme nadále všechna dosavadní nutná opatření. Jen tak bude možné po dvou či třech týdnech o určitém rozvolnění uvažovat.

Lidovky.cz: Takže je reálné, že restaurace budou moci už během prosince otevřít?

Ano. Je šance na prosincové otevření. Myslíme si, že restaurace, byť v omezeném režimu, to znamená v počtu hostů v restauraci i za jedním stolem, a tak dále, by mohly v prosinci otevřít. Bude se to řídit tabulkou, respektive docílením jejího určitého pásma, a snažíme se, aby to bylo férové a otevřelo se to současně s maloobchodem.

Lidovky.cz: Co se týče další pomoci restauracím, které byly nyní postiženy mnohem víc než na jaře, chystáte nějaké?

Pozor, restaurace už dostaly jednu z nejlepších podpor. Mají dva hlavní druhy fixních nákladů – zaměstnanci a nájmy. Oba jsou dnes kompenzované. Mzdy zaměstnanců mají na 100 procent kompenzované, včetně odvodů (pozn. red. - ale jen v některých případech) a nájmy na 100 procent na dobu 1,5 měsíce. Věříme, že déle zavřené nebudou. To znamená, že klíčové fixní náklady mají zafinancované. Což třeba hotely nemají. Ty sice mají také ze 100 procent kompenzované mzdy lidí, ale hotely v drtivé většině nejsou v nájmu. Proto se pro ně udělal Covid Ubytování. Takže to, že nemáme dnes nějaký Covid Gastronomie, neznamená, že gastronomie nedostala žádnou podporu.

Lidovky.cz: V porovnání se zahraničím, například Německem, jste ale jako vláda skoupí na pomoc restauracím formou například snížení sazby DPH. V našem případě i z jídel a nápojů, které si lidé odnášejí z okének s sebou. O to gastronomie marně usiluje.

Ale musím upozornit na jinou důležitou věc, a to je naše snaha zrušit superhrubou mzdu na jednotnou 15 procentní sazbu, plus 23 procent u vyšších příjmů….

Lidovky.cz: Chcete tím říci, že restauracím pomůže, když většině zaměstnanců vylepší mzdu snížení daně z příjmu?

Nejde jen o gastronomii. My tímhle dostaneme mezi lidi nějakých 50 či 60 miliard korun hotovostních peněz. A co oni s tím udělají? Budou je utrácet. V hospodě, v obchodech, v cestovním ruchu a podobně. V této době si to v drtivé většině nebudou někde ukládat. To bude tedy vítané rozhýbání podnikatelského prostředí. To všichni potřebujeme.

Lidovky.cz: Opravdu si myslíte, že lidé to, co ušetří zrušením superhrubé mzdy, což může být několik stovek měsíčně, půjdou hned utrácet do hospod?

Budou chodit do restaurací, budou si kupovat spotřební zboží, cestovat. Když bude mít průměrně vydělávající třeba o 20 tisíc za rok víc, tak má zaplacenou dovolenou.

Lidovky.cz: Ochota takhle utrácet možná platila po první vlně covidu. Ale teď se lidé bojí utrácet, je to vidět na tržbách otevřených obchodů. Bojí se, že přijde nějaká třetí vlna, přijdou o práci. S tím nepočítáte?

Možná to tak je, ale role vlády je ukazovat, že lze normálně fungovat. Že se snažíme pomocí různých kompenzačních a podobných programů vytvořit pokud možno stabilní prostředí a zaměstnanost.

Lidovky.cz: Když se ale vrátím k té pomoci restauracím. Prodávat jídlo a pití lidem a rozvážkovým firmám z okének (take away) bude pro mnoho podniků i v dalším období důležitým přilepšením. Neměla by vláda v rámci další pomoci vyslyšet jejich návrhy na snížení sazby DPH, která je u tohoto prodeje vyšší než když jídlo zákazník konzumuje uvnitř?

To je sice spíš otázka na ministryni financí, ale určitě je to věc, kterou řešme. Dá se říci, že teď jsme potřebovali zalepit díru v lodi. Je mimořádná situace, provozovny jsou zavřené. V momentě, kdy se to začne uvolňovat, a já věřím, že v prosinci se to pouštět začne, respektive – záleží to jak zodpovědně se nyní ještě budeme chovat a chci všechny poprosit, abychom ještě 14 dní nebo tři týdny vydrželi, tak se posuneme do té kategorie tři. Ta už určitě uvolnění umožní.

Lidovky.cz: A co pak?

Mezitím budeme se zástupci restaurací a hotelů vyjednávat a připravovat na příští rok jakýsi restart. Je třeba si uvědomit, že po této vlně, a nedej bože pokud by přišla další, bude tento sektor služeb jiný než před covidem. Teď jde o to, abychom včas připravili všechna opatření, aby i za těch jiných podmínek mohly restaurace žít. Budeme se také inspirovat v zahraničí. A tam by pak mohla patřit i větší podpora vámi zmíněného take away. Určitě také zůstane posílena role a využití e-shopů a vůbec objednávek a nákupů přes internet. Lidé, kteří takhle nikdy nekoupili ani tužku, se najednou naučili pořizovat na dálku i jídlo.