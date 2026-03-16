Česko může vést misi, která prozkoumá škody na ropovodu Družba, řekl Havlíček

Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu Ukrajinu obviňují z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit tím dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.
„Evropská unie měla vyslat na Ukrajinu odborníky a Česká republika je připravena být v čele této iniciativy,“ řekl v Bruselu Havlíček k českému návrhu, který je podle něj uskutečnitelný. „Jinými slovy, my říkáme: je tady spor mezi Ukrajinou, Maďarskem a Slovenskem. Je třeba zklidnit vztahy, je třeba dostat to z emotivní politické diskuse do věcné diskuse,“ vysvětlil ministr.
Český tým odborníků by pak podle něj spolu s dalšími experty z jiných evropských zemí zjistil přímo na místě faktický stav ropovodu a nezávisle konstatoval, do jaké míry je, či není porušeno potrubí a do jaké doby by se dal provoz obnovit.
Evropská komise již minulý týden oznámila, že navrhla uskutečnit inspekční misi k ropovodu Družba a nyní čeká na odpověď Kyjeva na tuto žádost. Mluvčí Anna-Kaisa Itkonenová tehdy uvedla, že komise je v intenzivním kontaktu s ukrajinskými úřady a také s úřady zemí, kterých se současná situace ohledně dovozu ropy do EU týká.
11. března 2026