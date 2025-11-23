Nominace na ministerské posty schválí nová koalice v úterý, uvedl Havlíček

Zda bude nominantem na nového ministra zahraničí Filip Turek se podle Karla Havlíčka ještě uvidí po dohodě všech stran nové koalice. Místopředseda hnutí ANO by však takový výsledek ctil.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval rasistické či homofobní příspěvky a četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých autorství odmítá a jeho strana podala trestní oznámení. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prověří všechny okolnosti. Prezident Petr Pavel před měsícem řekl, že pokud jsou výroky autentické, neměl by být Turek ve vládě.
Havlíček připustil, že chybou bylo i vyjádření Turka z letošních připomínek 17. listopadu, kdy podle médií jednoho z odpůrců varoval slovy, „abych ti nezahajloval do ksichtu“. „Takové výroky samozřejmě nejsou přijatelné. Nemůže se nechat vyprovokovat,“ uvedl. Jak velký problém by mohly Turkovy výroky ze sociálních sítí znamenat pro českou diplomacii, nedokáže Havlíček posoudit.
Místopředseda ANO odmítl přímo komentovat, zda by sám Turkovo jméno prezidentovi navrhl. „Nesl bych na Hrad takový seznam, na kterém se shodne koalice. V úterý večer bude koaliční rada, která by měla návrhy definitivně odsouhlasit,“ řekl. Shodu podle něj musí najít celá koaliční rada. Pokud by se dohodla na Turkovi, pak by takový výsledek ctil.
SPD odeslala své nominace předsedovi ANO Andreji Babišovi v pátek. Motoristům do jejich nominace mluvit nebude. „Řekli jsme si, že nebudeme kádrovat lidi, které navrhne jiná strana. Teď jsme v první fázi, kdy odpovědnost za to, kdo koho navrhne, je na těch hnutích a stranách,“ uvedl šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Případnou Turkovu nominaci podle něj SPD rozporovat nebude.
Šéf Motoristů Petr Macinka po čtvrteční schůzce s Pavlem odmítl přímo říct, zda strana na Turkovi trvá. Odkázal na svá předchozí vyjádření, ve kterých se Turka zastával. Například před měsícem řekl, že nevidí důvod, aby za něj hledal náhradu. Čestný prezident strany je podle něj mimořádně schopný politik a kompetentní člověk.
Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) kritizoval relativizování Turkových výroků. Ústava podle něj prezidentovi nedává možnost odmítnout jmenování navrženého ministra. „Ale pokud by se to stalo, bude to špatná zpráva pro ČR,“ komentoval možný nástup Turka do čela diplomacie.