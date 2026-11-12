Havlíček na Ukrajinu přivezl dosud největší delegaci, v níž převažuje počet podnikatelů. Během dvou dnů společně navštívili několik měst, český vicepremér jednal mimo jiné s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým nebo s vicepremiérem a ministrem energetiky Denysem Šmyhalem.
Původně se plánovalo i setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, k tomu ale z důvodu zahraniční cesty ukrajinské hlavy státu nedošlo.
„Nemrzí mě to, protože prezident Zelenskyj by se měl zítra potkat s premiérem Babišem,“ řekl iDNES.cz Havlíček. Ten po schůzce s tamním premiérem Koreckým ve středu v podvečer v Kyjevě oznámil, že na Ukrajinu bychom mohli dodat 16 letounů L-39 Skyfox. „Čtyři byly potvrzeny už v minulosti, nyní se jednalo o dalších dvanácti a předběžné potvrzení je takové, že by to mohlo dopadnout,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu.
Na Ukrajině Havlíček řešil také rozšíření těžby plynu pro české firmy. Připravovány jsou také podmínky pro konkrétní obchody a investice v oblasti těžby a energetiky, stavebnictví, strojírenství, ale i v nových technologiích.
„Obnova Ukrajiny představuje pro český průmysl nejen příležitost k získání nových zakázek, ale také prostor pro dlouhodobou spolupráci a uplatnění českých technologií a know-how. Chceme, aby firmy byly nejen dodavateli, ale také dlouhodobými partnery při obnově a modernizaci ukrajinské ekonomiky,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, který ministra a podnikatele na cestě doprovází.