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Havlíček v Kyjevě dojednával letouny, pak vyrazil obávaným nočním vlakem dál

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  8:05
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Od našich zpravodajů na Ukrajině – Poslední noc na Ukrajině prožil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v nočním vlaku. Obávaná cesta z Kyjeva po železnici, která se často stává terčem útoků z ruské strany, proběhla bez jediné evakuace, i když nabrala mírné zpoždění. Cesta českého vicepremiéra se odehrává za přísných bezpečnostních opatření. Země se od února 2022 brání ruské agresi a téměř každý den čelí masivním útokům.
Karel Havlíček na cestě z Kyjeva, kde dojednával prodej letounů L-39. (12. listopadu 2026)
Karel Havlíček na cestě z Kyjeva, kde dojednával prodej letounů L-39. (12. listopadu 2026)
Karel Havlíček na cestě z Kyjeva, kde dojednával prodej letounů L-39. (12. listopadu 2026)
Karel Havlíček na cestě z Kyjeva, kde dojednával prodej letounů L-39. (12. listopadu 2026)
57 fotografií

Havlíček na Ukrajinu přivezl dosud největší delegaci, v níž převažuje počet podnikatelů. Během dvou dnů společně navštívili několik měst, český vicepremér jednal mimo jiné s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým nebo s vicepremiérem a ministrem energetiky Denysem Šmyhalem.

Původně se plánovalo i setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, k tomu ale z důvodu zahraniční cesty ukrajinské hlavy státu nedošlo.

„Nemrzí mě to, protože prezident Zelenskyj by se měl zítra potkat s premiérem Babišem,“ řekl iDNES.cz Havlíček. Ten po schůzce s tamním premiérem Koreckým ve středu v podvečer v Kyjevě oznámil, že na Ukrajinu bychom mohli dodat 16 letounů L-39 Skyfox. „Čtyři byly potvrzeny už v minulosti, nyní se jednalo o dalších dvanácti a předběžné potvrzení je takové, že by to mohlo dopadnout,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu.

Na Ukrajině Havlíček řešil také rozšíření těžby plynu pro české firmy. Připravovány jsou také podmínky pro konkrétní obchody a investice v oblasti těžby a energetiky, stavebnictví, strojírenství, ale i v nových technologiích.

„Obnova Ukrajiny představuje pro český průmysl nejen příležitost k získání nových zakázek, ale také prostor pro dlouhodobou spolupráci a uplatnění českých technologií a know-how. Chceme, aby firmy byly nejen dodavateli, ale také dlouhodobými partnery při obnově a modernizaci ukrajinské ekonomiky,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, který ministra a podnikatele na cestě doprovází.

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