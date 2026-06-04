„Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mně nezbývá než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší Dohody,“ oznámila Havlová v prohlášení, které má redakce iDNES.cz k dispozici.
Bývalá první dáma knihovnu spoluzaložila v roce 2004 s politikem, diplomatem a šlechticem Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miloslavem Petruskem.
„Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil,“ napsala v prohlášení.
Havlová zároveň odmítla přímou odpovědnost za manažerské vedení a provozní fungování, které se v posledních týdnech stalo terčem ostré kritiky ze strany sponzorů. Ti vyčítali současné směřování knihovny jejímu řediteli, ekonomu Tomáši Sedláčkovi.
„Knihovnu jsem však neřídila, nejsem ani její zaměstnanec, ani člen správní rady. Nemám už sílu ani zdraví více dělat. Je mi to jenom líto a jsem z toho unavená,“ přiznala otevřeně Havlová.
Současně vyjádřila vděk těm, kteří se na chodu podíleli nebo se pokoušeli odvrátit současný kolaps. Zmínila i finanční zázemí, které knihovně dlouhé roky zajišťovalo stabilitu.
O Havlův odkaz bude dál pečovat
Správní rada už dříve poslala ředitele knihovny Sedláčka na překážky, je na nich od 1. dubna. Skončili také čtyři z pěti členů správní rady knihovny a všech 17 zaměstnanců. Havlová už tehdy varovala, že situace bude mít pro knihovnu „fatální důsledky“. Rezignace vyvolal odchod donorů, zejména podnikatele Bakaly z Výboru dárců.
Sedláček knihovnu vedl od března 2025. Do května 2023 jí dlouho před ním šéfoval diplomat Michael Žantovský.
„Děkuji Nadaci Michaely a Zdeňka Bakalových za dlouholetou finanční podporu. Děkuji Gabrielu Eichlerovi (bývalý šéf správní rady – pozn. red.), že knihovnu poslední tři roky de facto řídil. Děkuji Davidu Duškovi (člen správní rady – pozn. red.) za snahu najít v posledních týdnech nějaké řešení,“ vzkázala vdova po prezidentovi.
Ačkoliv Havlová instituci opouští, v péči o památku Václava Havla hodlá pokračovat na osobní úrovni a skrze jiné platformy. Poukazuje přitom i na blížící se kulaté výročí – v říjnu uběhne 90. let od Havlova narození.
„Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se dál věnovat naší společné nadaci. A se všemi, kdo má Václava Havla v úctě, budu připomínat jeho osobnost a odkaz. Zvláště v roce jeho nedožitých devadesátin,“ dodala.