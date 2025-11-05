Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Nikdo v naší širší české rodině SPD nevolí,“ řekl Hayato Okamura.
Mluvil i o tom, že postoje Tomia těžce nesla jejich matka, a varoval před bratrovým zpochybňováním členství v Evropské unii a NATO.
„Pokládám za vážnou hrozbu volit do pozice předsedy Sněmovny člověka, který je kontinuálně mnoho a mnoho let snad nejvýraznější politickou postavou v naší společnosti, která zpochybňuje naše členství v Evropské unii a v NATO. To je vážná bezpečnostní hrozba, to není žádná dětská hra,“ apeloval Hayato Okamura.
„Je to člověk, který je v podstatě labilní, který dlouhodobě dělá politiku spíš jako obchodník, ne jako člověk, který by měl nějaký pevný morální základ,“ prohlásil také o svém mladším bratrovi.
Při zvolení šéfem Sněmovny by předseda SPD byl třetím nejvyšším ústavním činitelem po prezidentovi a předsedovi Senátu.
Tomio Okamura zatím na vystoupení svého bratra nereagoval, redakce iDNES.cz jeho vyjádření shání.
Fakticky se neúčastnil ani debaty před volbou šéfa Sněmovny a vůbec nereagoval na mnohé kritické připomínky poslanců.
Před poslanci vystoupil jen v krátkém, necelé dvě minuty trvajícím vystoupení, v němž děkoval nově vznikající vládní koalici za čest být jejím kandidátem na funkci předsedy Poslanecké sněmovny.
„Chápu také, že nejsem kandidátem všech, ale slibuji, že pokud dostanu důvěru a budu zvolený, budu nestranným předsedou všech bez ohledu, zda jsem jejich hlasy dostal, či nedostal. Já osobně jsem připraven a podávám obrazně ruku každému, kdo je ochotný ji přijmout,“ řekl šéf SPD.
Za významné bezpečnostní riziko označil šéfa SPD premiér Fiala
Šéfa SPD označil před tím i premiér a předseda ODS Petr Fiala za významné bezpečnostní riziko, protože dle něj šířil narativy ruského režimu, který rozpoutal válku na Ukrajině. Premiér kritizoval také Okamurou dlouhodobě projevovaný rasismus, šovinismus a xenofobii.
„Můj táta bojuje na Ukrajině a tenhle komerční fašista se jen přiživuje na utrpení druhých a všichni slušní lidé jím pohrdají. Protože jestli něco Tomia Okamuru nevystihuje, tak je to hrdinství. Zbaběle se bojí vydání za rasistické plakáty SPD a neumí nést odpovědnost,“ řekla poslankyně Pirátů Katerina Demetrashvili.
Tomio Okamura je kandidátem nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, která disponuje 108 hlasy, na předsedu Sněmovny. Jeho soupeřem je lidovec Jan Bartošek, stranický kolega Hayata Okamury.
„Opravdu chcete, aby vás a nás reprezentoval člověk, který zlehčuje nacistické zločiny romského holocaustu páchané v Letech u Písku? Který popírá, že lidé umírali v důsledku rasové perzekuce? Opravdu chcete, aby vás a nás reprezentoval člověk, který místo věcné diskuse zbaběle útočil na tehdejší předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou? Vy, co jste zde byli, zvlášť ženy, vy si to pamatujete velmi dobře. Člověk, který místo budování kvalitních mezinárodních vztahů řekl, že Ukrajinci jsou takoví náckové,“ řekl poslancům Bartošek.