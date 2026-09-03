Jedno prvenství už nicméně Hejna má. Stal se prvním vrahem, kterému se ve vězení podařilo získat maturitu, a v době odsouzení byl i nejmladším, kdo si vyslechl doživotní trest.
Jednání na šumperském soudu dnes začalo po půl desáté, Hejna se však k němu fyzicky nedostavil. Do soudní síně je připojený prostřednictvím webkamery z věznice Mírov.
„Hned po propuštění bych mohl dokázat, že můžu odčinit to, co jsem napáchal. Život jim zpátky nevrátím. Mohl bych dál podporovat rodiny. Být prospěšný společnosti nebo přispívat na program prevence kriminality,“ řekl Hejna soudu.
„Primárně hodlám pracovat. Chtěl bych se dál vzdělávat, ale hlavní je pro mě práce a vytvoření si nějakého zázemí. Já nic takového nemám, jsem ve vězení třiadvacátý rok,“ doplnil.
Jaroslav Hejna pochází z jihočeského Milevska. V době vražd mu bylo 22 let, stejnou dobu už pobývá za mřížemi.
Hejna vraždil v roce 2003, kdy zabil tři muže. První obětí byl třiačtyřicetiletý Vietnamec, kterého zastřelil v lese mezi Božeticemi a Vlksicemi u Milevska. Tělo zakopal společně s komplicem Markem Dohnalem.
Druhým zavražděným byl třicetiletý podnikatel. O život přišel ve sklepě chalupy v Božeticích, kde jej Hejna zastřelil jednou ranou do hlavy. I tehdy pomohl mrtvolu odklidit stejný komplic, byla zakopaná na břehu říčky Smutná.
Třetí obětí se stal šestapadesátiletý podnikatel. Toho Hejna zabil dvěma ranami do hlavy těžkou skleněnou lahví. Vražda se odehrála v bytě v Praze v ulici Na Příkopě. Všechny tyto činy měly za cíl získání peněz, cenností nebo jiného majetku.
Dohnalův obhájce tehdy soud přesvědčil, že k zahlazení stop vedl jeho klienta silný kamarádský vztah s Hejnou. Dohnal byl proto následně odsouzený za nadržování a dostal tři roky za mřížemi. Hejnu odsoudili na 25 let. Trest po odvolání Vrchní soud v Praze změnil na doživotí.