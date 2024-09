Grolich na předsedu lidovců kandidovat nebude. Mám práci v kraji, prohlásil

„Díky silnému mandátu, který jsem od voličů získal, tak si uvědomuji, jaké tady na jihu Moravy mám závazky a rozhodl se, že nebudu kandidovat na předsedu KDU-ČSL,“ uvedl po jednání krajského výboru KDU-ČSL v Jihomoravském kraji tamní hejtman Jan Grolich.

Ke kandidatuře ho ještě v sobotu vyzýval i současný předseda lidovců Marian Jurečka. „Minulý týden jsme všichni mohli vidět, že máme v našich řadách lidi, kteří umí dělat politiku velmi dobře. A umí ji dělat nejen z pohledu věcnosti, ale i z pohledu prezentace. Takovou změnou by i pro mě byl Jan Grolich, ale ten se musí rozhodnout,“ prohlásil Jurečka s tím, že vnímá volání po změně.

Jméno jihomoravského hejtmana jako možného Jurečkova nástupce v čele lidovců se začalo skloňovat v posledních dnech po krajských volbách. Grolich jako lídr tamní koalice SPOLU totiž dosáhl s 40 procenty na suverénní vítězství a ještě v sobotu v den voleb oznámil dohodu na staronovém vedení jihomoravského hejtmanství v čele s ním.

Jan Grolich @JanGrolich Rozhodl jsem se, jak to bude s kandidaturou na předsedu. https://t.co/HNWulAMVUW oblíbit odpovědět

Podobná slova jako od Jurečky zaznívala i od dalších spolustraníků z jihu Moravy, jiní ale vedle toho zmiňovali i velký závazek vůči voličům na jižní Moravě, kde získal v uplynulých přes 46 tisíc preferenčních hlasů, vůbec nejvíce ze všech politiků v zemi. Jeho jméno zakroužkoval každý třetí volič koalice SPOLU.

„Vzal si pod sebe i složitou oblast zdravotnictví, takže bych se vůbec nedivil, kdyby tu výzvu nepřijal,“ uvedl pro iDNES.cz ještě před jednáním jihomoravský šéf lidovců Roman Celý. Jiní mluvili například o tom, že by se na něj „nezlobili“, kdyby se věnoval jen jižní Moravě. Podporu by ale u nich měl.

Podle Grolicha by však předsedou měl být člověk, který působí v Praze a nejlépe ve vládě. Na to, aby se sám stal ministrem, podle svých slov není připraven. „Na mě je kladeno něco, co ani nemůže být splněno. Byl bych v úplně jiné roli,“ doplnil Grolich s tím, že ani nebude kandidovat do žádné funkce v předsednictvu strany.

Podporu Grolichovi, aby šel do boje o šéfovský post i místopředseda strany a ministr životního prostředí Petr Hladík, kterým sám před časem mluvil o tom, že sám kandidaturu zvažuje. Od krajského výboru dnes získal nominaci na post prvního místopředsedy, na nejvyšší post vyjádřili podporu ministru zemědělství Marku Výbornému, který už v čele lidovců stál.

Kandidaturu na předsedu KDU-ČSL zvažuje stále také starosta Vsetína a senátor Jiří Čunek. Zatím ale jasné stanovisko nedal. „Až to budu vědět, tak to řeknu. Zatím se vše připravuje a zvažuje,“ uvedl pro iDNES.cz.

Čunek, který už v čele lidovců stejně jako Výborný v minulosti stál, ve straně zastupuje konzervativní názory, zatímco Grolich patří k liberálním představitelům KDU-ČSL. „Ono se to říká, ale já jsem si ho ještě nijak nenastudoval. Vnímal jsem, že se více vyjadřuje k tomu, co dělá jako hejtman, ale jak se vyjadřuje k celostátní politice a celostátním tématům, to nevím,“ reagoval politický matador, který už v prvním kole jasně zvítězil v letošních senátních volbách. Z toho důvodu Čunek ani nechtěl komentovat, co by na Grolicha v čele lidovců říkal.