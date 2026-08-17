Kuba si střihl Ironmana. Byla to jízda, prohlásil a prozradil svůj výsledek

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  11:58aktualizováno  11:58
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Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v sobotu postavil na start vyhlášeného...

Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v sobotu postavil na start vyhlášeného triatlonového závodu Ironman v Hradci Králové. (16. srpna 2026) | foto: Facebook: Martin Kuba

Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v sobotu postavil na start vyhlášeného...
Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v sobotu postavil na start vyhlášeného...
Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v sobotu postavil na start vyhlášeného...
Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v sobotu postavil na start vyhlášeného...
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Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v neděli postavil na start vyhlášeného triatlonového závodu Ironman 70.3 Hradec Králové. „Byla to jízda, ale je to tam,“ pochlubil se jihočeský hejtman na sociálních sítích. Závod kombinuje 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů na kole a 21,1 kilometru běhu. Politik ho dokončil v čase pět hodin a 31 minut.

„Tak je to tam. Můj první Half Ironman v Hradci Králové je za mnou. Byla to jízda ale je to tam,“ uvedl politik na sociálních sítích. Poděkoval také své rodině a přátelům za podporu během přípravy i samotného závodu.

Hradec Králové žil značkou Ironman celý víkend. Spojovaný je s ní už tři roky a tato tradice potrvá minimálně do roku 2030. Závod dokázal pobláznit nejen město, ale nečekaně rychle dal dohromady i úplně novou českou komunitu.

Zatímco ještě vloni převažovali závodníci ze zahraničí, letos už se poměr obrátil a mezi více než třemi tisícovkami sportovců bylo hned 75 procent z České republiky. I tento rok však akce přivábila i sportovce a fanoušky z Indie, Brazílie, Mexika nebo Hongkongu.

Závod a většinu kategorií se organizátorům podařilo vyprodat už vloni na podzim. Vítězem v elitní kategorii se mezi muži stal Němec Florian Anger v čase 3:38:52. Mezi ženy kralovala taktéž Němka Sarah Schönfelder. Cílovou pásku přeťala v čase 4:11:21.

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