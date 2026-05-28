Státní zástupkyně zrušila moje trestní stíhání, oznámil liberecký hejtman Půta

„Dala mi za pravdu v tom, že se na mě oznamovací povinnost po odmítnutí údajného úplatku nevztahovala. Konstatovala, že policie nepředložila žádné důkazy, na kterých bylo obvinění postaveno, a to přesto, že monitorovala veškeré schůzky v mé kanceláři,“ píše Půta.
Zrušení trestního stíhání státní zástupkyně Martina Dědková ČTK potvrdila. Věc se vrací policii zpátky k došetření, dodala.
Jak Půta dále uvádí, od začátku prověřování prý věděl, že se žádného trestného činu nedopustil. „Ukončení stíhání vnímám jako zadostiučinění, zejména poté, co se ho moji oponenti (neúspěšně) pokusili využít jako záminku k výzvám k mému odstoupení a nenávistným útokům v médiích a na sociálních sítích,“ zdůraznil.
Vrací se také k domovní prohlídce, kterou u něho policie kvůli zmíněnému obvinění udělala v květnu 2024. „Prohlídka traumatizovala celou mou rodinu v den, kdy starší dcera maturovala. Navíc se o ní, v rozporu se zákonem, hned vzápětí dozvěděla média. To bylo samozřejmě vydatné sousto do kampaně politické konkurence před krajskými volbami v roce 2024,“ píše dále v příspěvku.
„Doufám, že se ti zoufalci omluví“
Podle poslankyně a starostky České Lípy Jitky Volfové z ANO, která dříve s Půtou vedla kraj, ale postupně se stala hejtmanovou oponentkou, jde o dobrou zprávu.
„Pokud byla shledáno, že k ničemu nedošlo, tak je to jedině dobře. Může nás těšit, že alespoň v jedné věci to tak dopadlo, protože stále trvá, že je v jiné věci odsouzen, byť nepravomocně,“ domnívá se Volfová.
20. října 2025
„Myslím si, že je ideální, když politici nemají takovéto škraloupy. Dlouhodobě jsem zastáncem toho, že politici by měli jít příkladem společnosti. Samozřejmě dnes je doba taková, že na nás může ukázat kdokoliv prstem, a nemusí to být vůbec opodstatněné. Jsem zastánce presumpce neviny. Kdykoliv jsem se vyjadřovala k panu hejtmanovi, tak až ve chvíli, kdy byl odsouzen,“ dodává Volfová.
Zrušení trestního stíhání Půty potěšilo senátora a hejtmanova kolegu ze Starostů Michaela Canova. „Doufám, že se ti zoufalci, kteří kvůli tomu evidentnímu nesmyslu chtěli Martinovo odstoupení, omluví,“ rázně reaguje Canov.