Vondrák vystoupil z hnutí ANO, hejtmanem chce ještě rok a půl zůstat

Už při příchodu na předsednictvo Vondrák řekl novinářům, že očekává krátké jednání. Z kanceláře hnutí v centru Ostravy pak vyšel asi za čtvrt hodiny po zahájení.

„Situace je rozjitřená a pro spoustu mých přátel a kolegů už to začalo být nekomfortní, protože ten tlak, který se na ně vyvíjel, byl velmi náročný. Proto jsem se tedy takto rozhodl,“ okomentoval Vondrák své vystoupení z hnutí.

Dodal, že za zhruba šest či sedm let se hnutí ANO s jeho podílem podařilo udělat v regionu něco skutečně výjimečného.

Současně upozornil, že by ve funkci rád zůstal. „Myslím si totiž, že mnoho věcí je nastartovaných, rozjetých a zaslouží si, aby byly úspěšně dokončeny,“ vysvětlil Vondrák.

Na dotaz, jestli se neobává, že republikové vedení hnutí ANO začne tlačit na krajské zastupitele, aby ho z funkce hejtmana odstranili, uvedl, že se sice v politice říká nikdy neříkej nikdy, ale na druhou stranu si myslí, že na kraji mají zastupitelé za ANO silné pouto.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák chvíli poté, co vystoupil z hnutí ANO. (24. února 2023)

„Jsme spolu od začátku toho našeho snažní a pevně věřím, že se dohodneme na mém pokračování. Zatím nevidím žádný signál, že by tomu tak být nemělo. Pokud zdravý selský rozum nezvítězí, tak v politice už opravdu nemá cenu být,“ komentoval.

Připustil, že tento týden na poslaneckém klubu zaregistroval tlak od Karla Havlíčka a Aleny Schillerové na to, aby rezignoval na post hejtmana. „Ti jsou myšlenkovými vyslanci pana Babiše, takže předpokládám, že něco takového bude, ale to už by pak byla jejich odpovědnost, co by bylo s tímto krajem,“ poukázal.

Na otázku iDNES.cz, zda se mu vystoupením z hnutí psychicky ulevilo, Vondrák sdělil, že do jisté míry ano. „Ten proces se však blížil k tomu, že nemůžete žít v rozporu se svým vnitřním svědomím, a to u člověka, který už je navíc trochu starší, může být velmi problematické. Nic bych nezměnil, ani kdybych věděl, co se stane,“ zdůraznil.

Hejtman nedávno sám rezignoval na funkci místopředsedy hnutí a tento týden také vystoupil z poslaneckého klubu ANO. Vondrák je rovněž dlouhodobým kritikem poměrů v hnutí a v prezidentské volbě nevolil předsedu ANO Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta a nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Stejně volil i ostravský primátor Tomáš Macura. Oba navíc veřejně řekli, že se Babiš na tento vrcholný post nehodí.

„Připadá mi hloupé, když se tím, že jsem řekl, že by Andrej Babiš neměl být prezidentem, překryje to, co se jsem za léta na kraji udělal. To mi přijde dehonestující,“ povzdychl si.

Havlíček: Jak bude bez podpory řídit kraj?

Místopředseda ANO Karel Havlíček označil Vondrákovo rozhodnutí odejít z hnutí za racionální. Jak řekl ČTK, v hnutí údajně ztratil veškerou podporu, a to nejen na úrovni předsednictva, ale také regionů.

„Byl zvolen našimi voliči v Moravskoslezském kraji a ti svůj názor jasně vyjádřili v prezidentských volbách (v regionu Babiš jako prezidentský kandidát jednoznačně zvítězil, pozn. red.) Nedovedu si navíc osobně představit, jak bych dlouhodobě řídil kraj, nemám-li podporu politické strany, která mě na pozici nominovala,“ komentoval Havlíček fakt, že Vondrák hodlá zůstat hejtmanem do dalších krajských voleb příští rok na podzim.