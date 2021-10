Hejtman Vondrák: Nabízí se spolupráce ANO a koalice SPOLU. Pro Babiše by bylo sedět v opozici psychicky náročné

Lidovky.cz: Ačkoli ANO vede v průběžných výsledcích sněmovních voleb, zdá se ale, že její potenciální koaliční partneři ztrácí. Ani s SPD by ve sněmovně neměla většinu. Co uděláte, pokud skončíte v opozici? Andrej Babiš řekl, že by v případě opozice z politiky odešel. Jak se na to díváte?

To je podle mne realita politiky. Jednou jste ve vládě, jindy v opozici. Nevnímám to tak, že by to mělo být něco fatálního. Samozřejmě ale, že nás to bude všechny mrzet. Chtěli bychom pokračovat v tom, v čem jsme začali. Pevně věřím, že to na opozici nevyjde. Že budeme moci sestavit vládu. Když se podíváte na průběžná čísla, nabízí se podle mne silná koalice a spolupráce hnutí ANO a koalice SPOLU.

Lidovky.cz: Co když hnutí ANO ostatní strany obejdou, jako se to stalo ve většině krajích i po krajských volbách?

Nedá se tomu vždy vyhnout. Stalo se to i v České republice, když před lety opoziční strany obešly sociální demokracii. To nejde vyloučit. To je parlamentní demokracie, kterou tady máme. Budeme respektovat výsledky.

Lidovky.cz: Doporučil byste Andreji Babišovi, aby zůstal v politice?

Výsledky těchto voleb ukazují, že má Andrej Babiš obrovský mandát a sílu. Na druhou stranu rozumím jeho uvažování. Celý život byl zvyklý vést. Není zvyklý sedět v poslanecké lavici, navíc v opozici. Myslím si, že by to bylo pro něj skutečně psychicky velmi náročné. O tom není sporu. Bude to ale jeho výsostné rozhodnutí.

Lidovky.cz: Chcete být součástí vyjednávacího týmu po volbách?

Zatím jsme se o tom nebavili. Dnes by měl zasednout výbor hnutí, který rozhodne, kdo ve vyjednávacím týmu bude. Předpokládám, že se to stane v nejbližší době. Odvisí to i od toho, jak voliči rozdají karty.

Já bych do toho rád vstoupil z pohledu vyjednávání středopravé koalice. Určitě bych to pokládal za čest u toho být.