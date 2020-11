Hejtmanem Libereckého kraje je potřetí Martin Půta ze Starostů

Liberec Hejtmanem Libereckého kraje je znovu Martin Půta, který už potřetí dovedl Starosty pro Liberecký kraj k vítězství. Hejtmanskou funkci obhájil už podruhé, nikomu jinému se to zatím v Libereckém kraji nepodařilo.

Pro Půtu v úterý hlasovalo 30 ze 44 přítomných zastupitelů. Jednání se koná za přísných hygienických opatření. Veřejnost ho může sledovat prostřednictvím internetu doma, nebo ve vyhrazené místnosti v budově krajského úřadu.

Kraj v následujících čtyřech letech povede koalice, na které se Starostové dohodli s Piráty a ODS. „Naším hlavním společným úkolem bude nejen zvládnutí krize v rámci nouzového stavu, to je především podpora zdravotnictví, domovů pro seniory, ústavů pobytových služeb. V dlouhodobém horizontu to bude příprava rozpočtu na rok 2021, který zohlední dopady všech těch opatření do ekonomiky. Myslím, že covidová opatření jsou dost velká, takže se dá čekat, že rozpočet bude menší, než jsme možná ještě před půl rokem všichni doufali. Zastupitelstvo se musí v prosinci věnovat debatě o prioritách a velikosti rozpočtu,“ řekl po svém zvolení Půta.

Starostové volby v kraji vyhráli s drtivým náskokem, když pro ně hlasovalo 38,57 procenta voličů. Získali 22 mandátů ze 45. K nadpoloviční většině jim stačil jediný mandát. Piráti a ODS mají po pěti mandátech, koalice tak má většinu 32 hlasů. ANO s deseti zastupiteli, které bylo v minulém volebním období součástí krajské koalice, skončilo v opozici, stejně jako SPD se třemi zastupiteli. ČSSD a komunisté se po 20 letech do zastupitelstva nedostali.