Helena Válková: Mám hájit především práva ohrožené většiny, transgender není moje priorita

PRAHA Čerstvá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková zastává spíše konzervativní názory. Nechce věnovat přehnanou pozornost menšinám. Mezi její priority patří odstraňování různých ­forem diskriminace.

LN: Co pro vás představují lidská práva, jak byste je laikovi jednoduše vysvětlila?

Lidská práva tvoří osu práv, která má každý občan v demokratické společnosti. Od ní se odvíjí základní práva. Právo na život, právo na zdraví, mít nerušený rodinný život, právo uplatňovat svoji politickou vůli, svůj názor a náboženské vyznání. Prakticky tedy to, co tvoří osobnost člověka. Vyspělá společnost poskytuje právní garanci na dodržování těchto práv.

LN: Zajímají dnes vůbec někoho lidská práva?

Nemyslím si, že by to bylo celospolečenské téma. Ale to je v pořádku. Mnoho lidí bere svá lidská práva jako samozřejmost. Začínají je řešit, až když jim jsou upírána. Když je někdo odsouzený ve vězení a má pocit, že se s ním špatně zachází, například je mu odpírána zdravotní pomoc, napíše stížnost a neřeší, jestli je to jeho lidské právo.

LN: Existují prý desítky pohlaví. U zkratky LGBT se již používá znaménko +, aby si nikdo nestěžoval, že je opomíjen. Máme opravdu tolik druhů pohlaví? Není to vždycky muž nebo žena?

V tomhle jsem relativně černobílá. Myslím, že to moc lidí nezajímá – a já mám hájit především práva ohrožené většiny. Pro mě je třeba důležité, aby se řešila práva dětí ohrožených rozpadem rodiny, senioři a diskriminace na základě věku, osoby ohrožené chudobou v sociálně vyloučených lokalitách či technologiemi. Například seniorům, kteří nepoužívají e-banking, zdražují výpisy z účtů. Manželství stejnopohlavních párů nebo transgender nejsou moje priority. Budu je řešit, ale prioritně se budu zaměřovat na jiné problémy. Prioritou je také vzdělávání, aby děti věděly, co je to diskriminace a dovedly se vůči ní včas a jednoznačně vymezit, například tím, že zasáhnou, když bude někdo šikanovat jejich spolužáka jen kvůli tmavší barvě jeho pleti.