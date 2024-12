Sousedé vzpomínají na Zeťovou: Zpívala i u stromečku. Obec po tragédii ztichla

„Všechny nás to šokovalo, je to pro nás záhada. Byla to super holka, veselá, dobrá do party. Dnes jsme z toho všichni tady na Bečvě špatní. Je to tragédie, víc se k tomu nedá říct,“ řekla iDNES.cz Jaroslava, dojatá důchodkyně ze sousedství.

Padesátník u restaurace uvedl, že Helenu Zeťovou tam každý znal. „Vůbec nevíme, co přesně se stalo, jsou to všechno jenom dohady,“ prohlásil.

Také přibližně čtyřicátnice Zuzana procházela okolo domu, z jehož okna Zeťová údajně vypadla. Je přesvědčená, že nešlo o sebevraždu, ale nešťastnou událost.

„Kdybych chtěla skočit z okna, určitě nevylezu do okna, které je jen pár metrů nad zemí. Vylezla bych někde na balkon. Prý měla byt v Rožnově. Kdyby chtěla skočit, tak to spíš udělá tam, než tady, kde to může dopadnout tak, že se z ní stane mrzák. Všichni tu říkají, že to okno tam je špatné,“ vysvětlila Zuzana.

„Znám ji od děcka. Je možná na ženský mozek spousta událostí a vlivů, když jste od patnácti let v showbyznysu. Člověk nemůže snášet všechny takové okolnosti. Myslím si, že kdyby to byl chlap, třeba by to vydržela,“ myslí si asi šedesátník, který stál u obchodu.

„Netušil jsem, že umí tak pěkně zpívat, talent tam byl obrovský. Byla to úspěšná mladá žena. Zpívala nám tu v obci u vánočního stromečku. Byla oblíbená, ale byla už od dětství stále někde pryč. Určitě to všemi lidmi tady otřáslo,“ dodal.

Bývalé zpěvačce populární dívčí skupiny Black Milk známé hlubokým hlasem bylo 44 let. Podle zdrojů deníku Blesk nevlastní dcera Leška Semelky vypadla z okna.