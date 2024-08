Zpřísníme, říká po Heřmánkově činu majitelka střelnic. Policie nařídila pitvu

„Příbramští kriminalisté, kteří se touto tragickou událostí zabývají a prověřují ji pro trestný čin účast na sebevraždě, nařídili u zemřelého muže (ročník 1947) soudní pitvu, a to ke zjištění přesné příčiny smrti. Kriminalisté budou zjišťovat a prověřovat veškeré okolnosti této události,“ uvedla v pondělí k případu mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Podle majitelky střelnic LERO je situace velmi složitá. „Instruktor tam není od toho, aby se to nestalo, ale aby střelba probíhala bezpečně. Pokud se ale někdo rozhodne obrátit zbraň proti sobě a spáchat tímto způsobem sebevraždu, tak si myslím, že není v silách instruktora tomu stoprocentně zabránit,“ míní Leišová.

Podle ní se u nich na střelnicích, které provozuje v Praze a v Příbrami, snaží podobným situacím maximálně předcházet. „S klienty mluvíme, edukujeme je a podobně. Troufám si ale říct, že pokud je ten člověk k sebevraždě rozhodnutý, nepomůže nic. Na tom člověku to není znát, nepoznáte to,“ tvrdí.

Podle ní takový případ není ojedinělý. I ona sama se s ním na své střelnici setkala. Úvahu, že by určitou míru viny mohl nést i instruktor, Leišová hned zamítla. „Instruktor, který nedokáže zabránit sebevraždě, není někdo, kdo by měl být viněn. Je to člověk, který si ponese trauma na celý život,“ vysvětluje.

Leišová také vyjádřila obavy, aby tento čin nepodnítil další lidi k sebevraždám právě na střelnicích. „Kvůli této události budeme přijímat další bezpečnostní opatření, která by měla vést ke zvýšení bezpečnosti zejména našich lidí,“ říká s tím, že chce, aby se těchto událostí stávalo co nejméně.

Majitelka střelnice LERO plánuje zorganizovat školení a nácviky podobných cvičných situací. Chce tak vzdělávat všechny instruktory, aby věděli, jak v takových případech jednat.

Tragédie se odehrála na střelnici Placy ležící zhruba 10 kilometrů od Příbrami. „Všechny okolnosti si řeší policie. Technicky bylo za nás vše v pořádku, u střelby byl přítomný instruktor. Byla to vůle klienta, takové věci se nedá zabránit,“ řekl v neděli iDNES.cz jeden z majitelů střelnice, který si nepřál být jmenován. Sám u nešťastné chvíle nebyl.

Podle informací iDNES.cz se jednalo o herce a zakladatele pražského Divadla Bez zábradlí Karla Heřmánka. Policie událost bez uvedení jména potvrdila a uvedla pouze, že šlo o muže, který se narodil v roce 1947. I přes veškerou snahu lékařů zranění podlehl.

„Nemohu uvést totožnost mrtvého, nicméně mohu potvrdit, že na střelnici muž ročník 1947 proti sobě obrátil zbraň a zastřelil se. Bližší podrobnosti policie prozatím uvést nemůže, vše je předmětem šetření,“ řekla iDNES.cz mluvčí policie Středočeského kraje Barbora Schneeweisová.

„Včera v odpoledních hodinách nás tragicky opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček Karel Heřmánek. Bolest, která nás zasáhla, je nezměrná. Děkujeme za veškeré projevy soustrasti a prosíme o respektování soukromí,“ uvedla v neděli na sociální síti Heřmánkova rodina.