„Ministerstvo po revizi správního spisu zjistilo, že Česká inspekce životního prostředí dostatečně nevysvětlila postupy při vyšetřování, své závěry opírala také o domněnky a výsledky, které nemají dostatečnou oporu ve správním spisu, byly pořízeny v rozporu se zákonem, popřípadě byly v řízení vyvráceny,“ uvedl resort v tiskovém prohlášení. Zároveň rozhodl o změně ve vedení dozorového orgánu a doporučil, aby inspekce případ dále prověřila z hlediska možné ekologické újmy.
ČIŽP podle resortu také nereagovala na výzvy ohledně nedostatků ve vedení řízení a opakovaná upozornění. Naopak opakovaně žádala o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí. „Způsob vedení řízení zároveň vyvolával pochybnosti o dodržování základních zásad správního řízení, včetně respektování presumpce neviny,“ odůvodnilo ministerstvo své rozhodnutí.
O převzetí řízení rozhodlo ministerstvo již 29. dubna. Své jednání vysvětlilo „právní a skutkovou složitostí případu, jeho významem, potřebou sjednotit rozhodovací praxi a zajistit rychlost, hospodárnost a zákonnost řízení při dodržení základních zásad správního práva“.
Po přezkoumání dosavadních postupů podle resortu nevyplynul žádný důkaz, který by ostravskou společnost Ridera Bohemia, jež se starala o sanaci haldy, usvědčil z původního podezření.
Podle ministra životního prostředí Igora Červeného to však neznamená, že po zastavení přestupkového řízení dojde k odkladu řešení problému. „Prioritou je ochránit zdraví místních obyvatel. S ministerstvem průmyslu a obchodu jsme se proto dohodli na dalším společném postupu při řešení odvalovny Heřmanice v Ostravě,“ uvedl Červený.
Halda vznikla už v 19. století
Heřmanická halda vznikala již v průběhu 19. století, nejvíce materiálu zde však bylo navezeno ve 40. až 60. letech 20. století při rozvoji Dolu Heřmanice. „Dříve se upravovalo těžené uhlí velmi nedokonale a poměrně velké množství uhelné substance bylo ukládáno spolu s průvodními horninami na haldy,“ popisuje situaci tehdejší zpráva ministerstva průmyslu.
Na místě se v současnosti společně s uhlím nachází i stovky tisíc tun materiálu včetně odpadu z koksoven a rozsáhlé bývalé odkalovací nádrže. Halda začala hořet v roce 1998, kdy zde vznikl povrchový požár.
Největší otazník visí nad sanací, kterou stát zajišťuje prostřednictvím státního podniku Diamo. Halda se navíc nachází na více pozemcích, většinu z nich vlastí firma CRESCO&FINANCE.
Společnost Ridera Bohemia dodávala materiál pro sanační práce a mezi lety 2014 a 2022 se podílela na budování stěny, která měla oddělit hořící část haldy od okolí a především skládky chemických odpadů společnosti OKK Koksovny.
V roce 2023 však byla podezřelá z navážení dalších tun odpadu na již desítky hektarů rozsáhlou haldu. Do vyšetřování případu se následně vložila Česká inspekce životního prostředí.