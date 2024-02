Někteří obchodníci odstraní z prodeje výrobky s HHC. Vobořil to ocenil

Vobořil řekl, že rozhodnutí o stažení zboží s HHC oceňuje. Před nedávnem je o to žádal. Podle něj se ukazuje, že domluva je účinnější než restrikce. Za poslední rok skončila v nemocnicích po požití výrobků s HHC asi stovka dospělých a dětí. Vláda by ve středu mohla jednat o řešení situace.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na sociální síti X v úterý uvedl, že jeho cílem je zařadit HHC na seznam zakázaných látek, a pokud ho vláda dnes podpoří, příští týden jí předloží příslušné nařízení. Zapsání mezi zakázané látky požadují také vládní lidovci.

Změny Válek navrhuje v návaznosti na případy z Karlovarského kraje, kde zdravotníci upozornili na sedm případů otrávení se cukrovinkami s HHC. Jednalo se o mladé lidi, nejmladšímu bylo 18 a nejstaršímu 21 let.

Vobořil úplný zákaz nechce

„Poslední události z Karlovarského kraje jsou totiž pouze špičkou ledovce – jen za poslední rok nemocnice po celé zemi přijaly více než stovku dětských pacientů s akutní intoxikací touto látkou, přičemž nejmladšímu z nich nebyly ještě ani tři roky! A nešlo jen o „pouhou“ nevolnost – někteří z malých pacientů skončili na anesteziologicko-resuscitačním oddělení či jednotce intenzivní péče,“ uvedl Válek na X.

Cukrovinky s HHC se neprodávají jako potraviny, ale nabízejí se jako tzv. sběratelské předměty v trafikách nebo v pouličních prodejních automatech. Pokud by vláda rozhodla, že je zařadí na seznam návykových látek, byl by jejich prodej nelegální.

Vobořil naopak vidí řešení v urychleném přijetí projednávané novely o návykových látkách s regulací méně rizikových psychomodulačních látek, mezi které by měly patřit HHC či kratom. Prodávat by se mohly jen s obsluhou, ne v automatech. Děti a mladí do 18 let by si je nemohli koupit. Zakázaná by byla reklama.