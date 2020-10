Highway to Hell, napsal Dolejš na Twitteru k obrázku Filipa a Semelové. Nostalgie nás přivede do pekla, vysvětluje

Praha Na skutečnost, že stávající vedení KSČM podle všeho čeká obměna, reagoval na svém Twitteru komunistický poslanec Jiří Dolejš, který představuje v rámci strany názorový protipól. Svůj příspěvek zobrazující předsedu strany Vojtěcha Filipa s další komunistickou političkou Martou Semelovou společně jedoucí na motorce doplnil komentářem: „Highway to Hell or Stairway to Heaven“.

V překladu výrok znamená „Dálnice do pekla, nebo schodiště do nebes“ a naráží na slavné skladby skupin AC/DC, respektive Led Zeppelin.

Highway to Hell or Stairway to Heaven  pic.twitter.com/DTcO4qCgRX — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) October 4, 2020 „Ten titul vypůjčený od AC/DC říká, že půjdeme do pekla, když nedokážeme udělat krok vpřed a budeme tonout v nostalgii či imitovat nacionální populisty,“ uvedl Dolejš pro server Lidovky.cz. Druhou část výroku vysvětlil, že „alternativa k peklu je možná jedině, když přijde krok vpřed, více mladé energie a rozvinutí transformačního kursu z 90. let (žádná exotická ‚Stalinjugend‘).“ Šéf KSČM Filip dá v úterý svoji funkci k dispozici. Představitelé strany hodnotí volby jako fatální prohru Filip v pondělí sdělil serveru iDnes.cz a deníku Mladá fronta Dnes, že v úterý nabídne po volebním fiasku strany svoji předsednickou funkci k dispozici. „Nabídka dát funkci k dispozici je logická, je to výraz vědomí odpovědnosti a ‚odšpuntuje‘ to debatu bez ohledu na sjezd. Ale nejde o rezignaci…to by naopak byl útěk od odpovědnosti,“ okomentoval Filipovo rozhodnutí pro server Lidovky.cz Dolejš.