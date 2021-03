Historická terezínská pevnost chátrá závratným tempem. Významná památka se rozpadá před očima

Terezín (Litoměřicko) Terezín patří k nejvýznamnějším památkám vojenského stavitelství na území České republiky. Rozsáhlá barokní pevnost byla vybudována na sklonku 18. století jako jeden z pilířů obrany Rakouska-Uherska proti Prusku a je mimořádným dokladem technických a stavitelských dovedností našich předků. Naneštěstí se na této významné pamětihodnosti podepisuje zub času i absence financí na záchranu.

Část objektu Drážďanských kasáren se již zřítila a městu Terezín se i přes několikaleté úsilí stále nepodařilo zajistit prostředky na jeho záchranu. Podobný osud podle místních čeká i areál Vojenské nemocnice, Proviantního skladu, Zbrojnice a rozsáhlých částí opevnění. Především právě díky svému dochovanému systému opevnění zařadila letos v lednu americká stanice CNN Terezín mezi nejvýznamnější stavby vojenského stavitelství.

A co by se stalo, pokud by nedošlo k záchraně vojenských budov a opevnění v Hlavní terezínské pevnosti? Česko by podle Centra studií genocid Terezín utrpělo nenahraditelné ztráty na kulturním a historickém dědictví. „Samotnému Terezínu pak hrozí vyškrtnutí z indikativního seznamu UNESCO a prohloubení stagnace města,“ podotýká Šimon Krbec, výkonný ředitel Centra studií genocid Terezín.

35 tisíc mrtvých židovských vězňů

Pevnost Terezín má za sebou více než 200 let své existence. Během tohoto času měnila funkce i obyvatele. Unikátní vojenské objekty jsou němými svědky dějin Evropy 18. – 20. století.



Během první světové války byli v Terezíně internováni váleční zajatci i civilisté. Ve Vojenské nemocnici v roce 1918 zemřel Gavrilo Princip, bosenskosrbský atentátník, který v Sarajevu v roce 1914 zastřelil následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este.

Atentát spustil řetězovou reakci, jejímž výsledkem byla první světová válka. Během druhé světové války nacistické Německo zřídilo v Hlavní terezínské pevnosti tranzitní tábor pro židovské obyvatele střední Evropy. Město bylo zcela uzavřeno před okolním světem.

Terezínem prošlo v letech 1941–1945 více než 150 000 židovských vězňů. 35 tisíc z nich zahynulo přímo v Terezíně v důsledku špatných životních podmínek. Dalších 83 tisíc vězňů nalezlo smrt ve vyhlazovacích a koncentračních táborech ve východní Evropě, kam byli z Terezína deportováni železničními transporty.

Mezi oběťmi byli i vězni tzv. terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince. V noci z 8. na 9. března 1944 došlo k první likvidaci 3792 vězňů tohoto tábora v plynových komorách. Událost byla největší hromadnou vraždou československých občanů během druhé světové války.

Současnost? Chátrání a čekání na pomoc

Po osvobození v roce 1945 se do Terezína vrátila posádka československé armády, která zde byla umístěna až do 90. let minulého století. Po odchodu armády Hlavní pevnost začala chátrat. „Nevyužité objekty se sice staly součástí městské památkové rezervace, ale většina investic mířila do oprav Malé pevnosti, která je prostorově oddělena od samotného pevnostního města (Hlavní pevnosti) a kde během druhé světové války fungovala věznice Gestapa,“ uvádí Krbec.

V současné době v Malé pevnosti sídlí Památník Terezín. Objekty Hlavní terezínské pevnosti, které byly součástí tranzitního tábora (ghetta) pro židovské vězně, se dnes doslova rozpadají před očima. Jejich vlastník, kterým je město Terezín s necelými 3000 obyvateli, disponuje omezenými finančními prostředky, které zdaleka nedostačují na záchranu unikátních budov.

To se týká zejména již zmíněných Drážďanských (Žižkových kasáren), které jsou celosvětové známy díky fotbalové lize, kterou hráli židovští vězni terezínského ghetta. „Na katastrofální stav této nejrozsáhlejší památky dějin holocaustu na našem území upozorňuje od roku 2017 každoroční Memoriál terezínské fotbalové ligy,“ dodává ředitel Krbec.