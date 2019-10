Historik nabídl Okamurovu hnutí, aby k němu chodilo na výuku moderních dějin. Šéf SPD to ale odmítl

PRAHA Historik Michal Stehlík poslal předsedovi hnutí SPD Tomiu Okamurovi dopis, v němž mu nabídl pro celé hnutí semestrální kurz moderních dějin. Podle Stehlíka má hnutí SPD „fatální nedostatek zcela základních znalostí“. Podle Okamury je dopis jen zoufalou snahou o zviditelnění.

„Dobrý den, pane Okamuro, s neskrývanými obavami v kombinaci s narůstajícím údivem sleduji množství odkazů na historické události, procesy a osobnosti, které Vy a Vaše hnutí používá ve veřejném prostoru,“ píše v úvodu dopisu historik Michal Stehlík.



V další části dopisu píše, že chování hnutí SPD je zapříčiněno hlavně nedostatkem základních znalostí, a to zejména moderních dějin. „Považuji to za profesní povinnost podat Vám pomocnou ruku, aby se Vaše politické proklamace nezakládaly na zjevných nesmyslech, nepravdách či účelově poupravených tvrzeních,“ pokračuje Stehlík. Dále nabízí, že hnutí SPD bude vyučovat semestrální kurz novodobých dějin, kde by bylo hlavním tématem vysvětlení nacionalismu, vlastenectví, diktatura, totalita a demokracie.



Stehlík pro portál iDNES.cz řekl, že nápad na tuto nabídku vznikl, když si četl konkrétní status na Facebooku hnutí SPD. „Objevila se v něm říšská orlice třetí říše v kombinaci s Evropskou unií a srovnání s tím, že podobnou Evropu, jakou chtěla třetí říše, chce i Evropská unie,“ komentoval historik. Podle něj vytváření strachu pomocí symbolů nacismu překračuje hranici.

Podle Okamury je dopis Michala Stehlíka jen zoufalou snahou neúspěšného kandidáta KDU-ČSL o zviditelnění. „Historii by si naopak měli nastudovat lidovci, aby přestali jezdit na sjezdy sudetoněmeckého landsmanšaftu, který prokazatelně založili kovaní nacisté a fašisté, kteří chtěli zlikvidovat český národ,“ reagoval pro iDNES.cz.

„Součástí kurzu by byl také seznam doporučené literatury, část z ní bude pro potřeby názornosti i charakteru komiksové tvorby,“ uzavírá svou nabídku Stehlík.

Na dopis reagoval i předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. „Neznalostí a falšováním historie to začíná a pokácenými stromy na koleje končí,“ komentoval Hamáček. Narážel tak na případ, v němž byl sympatizant SPD a důchodce Jaromír Balda odsouzen za teroristický útok. Kácel totiž stromy před vlaky na Mladoboleslavsku, obával se migrantů, kterým tak chtěl zabránit v postupu republikou.