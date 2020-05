Hitem pandemie jsou plasty na jedno použití. Zájem je o jednorázové kelímky, rukavice, nádobí a sáčky

Praha Pandemii koronaviru se podařilo vyčistit vzduch, když útlum života na celé zemi přinesl nevídaný pokles emisí. Životní prostředí přesto viru vděčné nebude. V poločase přípravy EU na zákaz jednorázových plastů zažívají výrobky na jedno použití renesanci. V Praze vzrostl plastový odpad podle některých údajů až o pětinu.

Epidemie si žádá zvýšené hygienické nároky. Všude jsou k dispozici igelitové rukavice, pečivo i další potraviny se častěji balí do mikrotenových sáčků a lidé prahnoucí po jiném občerstvení než domácím si z restaurací donedávna mohli odnést kávu maximálně v kelímku, nemluvě o rozvážkách jídla v polystyrenových krabičkách. Na celkových číslech se to projevilo.

„Podle našeho hrubého odhadu se například v Praze množství zvětšilo u všech složek komunálního odpadu. U plastu zhruba o pětinu,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí společnosti AVE Pavla Ivácková. Doba přinesla rovněž apel na některé občany, aby kvůli nákaze odpad netřídili. Mnoho plastů tak končí v černých popelnicích a na číslech se neprojeví.

V Brně odhadují nárůst množství vyhozeného plastu v porovnání s loňským dubnem o tři procenta, v březnu žádný meziroční výkyv nezaregistrovali. „Plasty jsou lehké, takže odpady z ‚jídla s sebou‘ se na váze moc neprojeví. Každé město a obec jsou specifické a v množství sebraného plastového odpadu hraje roli víc faktorů,“ uvedla mluvčí svozové firmy SAKO Brno Aneta Bublová.

Koronavirus měl na třídění odpadu v Brně dvojí vliv. Z města odjeli studenti, nedojížděli sem pracovníci z venkova a jako všude jinde byly zavřené provozovny. V úhrnu to přineslo méně třídění. Na druhou stranu však lidé častěji vařili doma a odpad třídili tam. V popelnicích toho končilo více i v důsledku tradičních jarních úklidů, na které navíc zbývalo více času, a i díky přípravě zahrad na novou sezonu.

Pražské služby uvedly, že během koronavirové krize množství plastového odpadu vzrostlo jen mírně. „Nejlépe by na to odpověděl detailní rozbor odpadových nádob a jejich obsahu. Ovšem nepředpokládám, že by k němu v dnešní době někdo přistoupil,“ uvedl mluvčí odpadové společnosti Radim Mana s tím, že ať už svět straší virus, nebo ne, množství vyhozených věcí v české metropoli rok od roku roste. Zatímco v roce 2018 Pražané vyhodili bezmála patnáct tisíc tun plastu, loni to už bylo bezmála šestnáct tisíc tun.

Důsledek nařízení

Růst poptávky po jednorázových plastech v současnosti podle dat Plastikářského klastru, který sdružuje zpracovatele plastu, činí oproti předkoronavirové éře zhruba 25 až 30 procent. Nejvýrazněji rostla poptávka po jednorázových kelímcích, rukavicích, nádobí a sáčcích, a to až o 70 až 80 procent.

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka zvolilo způsob prodeje přes výdejní okénko či rozvozem jídla asi jen patnáct procent tuzemských restaurací. Objem prodaných jídel byl oproti plnému provozu minimální. „O extrémní zátěži pro životní prostředí se v tomto případě hovořit nedá,“ uvedl Stárek.

Větší roli v podílu na hromadách použitého plastu sehrávají pravděpodobně prodejny potravin, jež na základě nařízení musejí zákazníkům poskytovat kupříkladu jednorázové rukavice či balit předem do sáčků i to zboží, co se bez něj jindy obejde. „Zákazníci využívají jednorázových rukavic i mikrotenových sáčků ve výrazně vyšší míře než standardně. Denně jich ve všech našich prodejnách spotřebují téměř jeden milion kusů,“ uvedla mluvčí řetězce Lidl Iveta Barabášová.

Definitivní konec jednorázových plastů, do nichž náleží kelímky, talíře a příbory na jedno použití, polystyrenové obaly na potraviny, ale třeba i brčka, odsouhlasila EU přesně před rokem. Za další rok by měl vejít v platnost. Koronavirová pandemie však otevírá otázku, zda by se bez nich současná krize vůbec dala zvládnout. Ochranné pomůcky samozřejmě zakázané nebudou, co by však mohly dělat kupříkladu restaurace, jež si vypomáhaly právě zmíněnými výdejními okénky či rozvozem jídla, a tedy hojně využívaným jednorázovým plastem?

Asociace hotelů a restaurací hledá alternativy, jež jsou šetrnější k životnímu prostředí. Je to třeba výběr takových materiálů, které jsou recyklovatelné. „Pro prodej přes ulici však asi jiná cesta než skrze jednorázové nádoby nebude. S výjimkou vlastních nádob zákazníků,“ řekl Stárek.