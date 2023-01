Hladík vede životní prostředí jako Jurečkův náměstek, Zemanovi navzdory

Podle Hladíka jde například o všechny věci, které se týkají zastupování resortu na úrovni vlády, obou komor parlamentu nebo i na mezinárodní úrovni. Za prioritou svého působení na úřadu označil pomoc českým rodinám s úsporami energií a instalací obnovitelných zdrojů.

Prezident Miloš Zeman v neděli zopakoval, že kvůli pokračujícímu vyšetřování kauzy privatizace brněnských bytů a také podle něj nedostatečné odborné způsobilosti kandidáta nevyhoví návrhu premiéra Petra Fialy na Hladíkovo jmenování ministrem životního prostředí. Vládní koalice chce proto počkat s nominací na vypršení Zemanova mandátu do března. Počínání prezidenta má za protiústavní.

„Ministerstvo životního prostředí vnímám jako ministerstvo budoucnosti. Prioritou jsou hlavně české rodiny, abychom jim pomohli s úsporami energií a s instalací obnovitelných zdrojů. Do budoucna se musíme stát více soběstační, a to se týká České republiky, ale i každé české rodiny. Na ministerstvo chci přinést energii a zodpovědný přístup k péči o naši krajinu,“ uvedl Hladík s tím, že chce usilovat o to, aby bylo možné jednou zemi v pořádku předat budoucím generacím.

Prezident podle ústavy jmenuje předsedu vlády a „na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů“. O možnosti vetování návrhu premiéra se ústava nezmiňuje. Zeman však tvrdí, že mu ústava neukládá povinnost, aby musel akceptovat každý předložený návrh. V minulosti už několikrát své výhrady ke kandidátům prezident prosadil.

Například při sestavování koaliční vlády lídra hnutí ANO Andreje Babiše Zeman odmítl návrh, aby se ministrem zahraničí stal Miroslav Poche z ČSSD. Sociální demokracie nakonec prezidentovi ustoupila a na post nominovala Tomáše Petříčka. Podobně se zachoval prezident i v případě ministra kultury Antonína Staňka. Jeho demisi nejprve odmítl přijmout, následně nechtěl jeho nástupcem jmenovat Michala Šmardu. Zeman neustoupil a Šmarda se své nominace vzdal. Ministrem se stal Lubomír Zaorálek.

Při vzniku Fialovy vlády na konci roku 2021 Zeman nechtěl jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského z hnutí Piráti. Vyčítal mu nízkou kvalifikaci nebo vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce a doporučil mu, aby se kandidatury vzdal. Fiala tehdy uvedl, že nominace na členy vlády měnit nebude. Nakonec prezident i přes výhrady Lipavského šéfem české diplomacie jmenoval.

V souvislosti s postoji prezidenta jeho kritici zmiňují možnost ústavní stížnosti. V situaci, kdy o víkendu čeká Česko první kolo volby nového prezidenta, ji lidovci podle Jurečky nechtějí využít.