Vládní poslanci v noci nečekaně prosadili v prvním čtení návrh novely, která převádí financování obou médií na státní rozpočet.
Fiala v pořadu natáčeném během pátečního večera odmítl kritiku opozice, že nečekaným zařazením bodu vládní poslanci popřeli dohody o pořadu schůze s opozicí. Moment překvapení podle něj byl důležitý kvůli tomu, že opozice hrozila zablokováním jednání Sněmovny.
Žádnou roli podle něj nehrál blížící se 17. listopad. Po opatřeních v energetice či stavebním zákoně už bylo načase slib zrušit poplatky splnit, uvedl.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel kritizoval porušování zvyklostí, které ve Sněmovně platily 37 let. „Je to skutečně demontáž a destrukce toho, jak Sněmovna v uplynulé době fungovala,“ uvedl. Koaliční politiky označil za zločince, kteří si chtějí uzurpovat stát. „Snažíte se demontovat pojistky, abyste o moc už nepřišli,“ dodal.
Fiala bránil rozhodnutí hlasovat o pauzách, které si chtěly vzít opoziční kluby. Umožňovat v jednotlivé jednací dny pět přestávek po dvou hodinách by by znamenalo, že by se o zákonu hlasovalo třeba v lednu, míní. „Hlasovalo se o nich a přestávky demokraticky neprošly,“ uvedl. Havel zopakoval stanovisko TOP 09, podle které bylo chybou schválit novelu jednacího řádu Sněmovny před projednáváním mediálního zákona. Fiala připustil, že zvolené pořadí bylo záměrné.
Fiala vyloučil, že by při projednávání vládní poslanci porušili jednací řád. „Dávali jsme si pozor, protože víme, že nám to vrátí Senát, prezident a půjde to k Ústavnímu soudu,“ dodal o návrhu na změnu financování médií veřejné služby.
Šéf SPD a Sněmovny Tomio Okamura v pátek novinářům řekl, že pevné načasování hlasování na dnešních 04:36 pramenilo z dřívějšího verdiktu Ústavního soudu. Na rozpravu chtěl nechat devět hodin, což soud označil za dostatečné. Opozice však proceduru kritizuje, upozorňuje, že hlasovat se začalo v době, kdy se k řečništi nedostalo 65 přihlášených zákonodárců. Komora také omezila řečnickou dobu a vystoupilo jen několik řádně přihlášených poslanců.