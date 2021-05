Hlasování o nedůvěře bude 3. června, tři dny po odchodu Rusů z ambasády

PRAHA Po posledním květnovém dni má být dle českého ultimáta ruská ambasáda v Praze diplomatů prostá. Zároveň uplyne lhůta, do kdy chtěli Piráti se Starosty počkat, než se opozice dá do hlasování o nedůvěře vládě. Termín už je vybraný – má to být ve čtvrtek 3. června. Informaci serveru Lidovky.cz potvrdil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Je to logická volba,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), který schůzi oficiálně svolá, jakmile mu koalice Spolu i PiSt předloží požadavek i s potřebnými podpisy. S třetím červnovým dnem už se mezi poslanci počítá.



ODS, lidovci a TOP 09 usilovali o vyvolání schůze s takovým programem již delší dobu, koalice PiSt se zdráhala ze dvou důvodů. Mínila, že není dobré vyjevit nedůvěru vládě zrovna ve chvíli, kdy v reakci na Vrbětice vyhošťuje ruské agenty a má v tom podporu od spojenců. A také namítala, že se reálně nic nezmění, protože prezident Miloš Zeman už avizoval, jak se zachová: nechá vládu premiéra Andreje Babiše (ANO) dovládnout v demisi do řádných voleb. Podle koalice Spolu je ale stejně na místě nerezignovat na opoziční úlohu a krok podniknout. Už proto, že jejich voliči to očekávají a že obě předvolební koalice dlouhodobě deklarují nespokojenost s vládním výkonem.

Opozice nejprve vyzývala premiéra, aby si jeho kabinet aktivně řekl o důvěru, a to poté, co komunisté rozvázali s hnutím ANO tichý pakt, neboť opakovaně nedbalo na jejich požadavky a přání. Tím se z menšinové vlády se stínovou oporou stala jen vláda menšinová. Premiér odmítl s tím, že se podle něj nic nemění a jeho ministři budou pro každý zákon hledat většinu ad hoc.

Kdyby kabinet chtěl stvrdit důvěru, bylo by na něm, aby si sehnal dostatek poslanců, stačila by prostá většina z přítomných poslanců. Pro akt vyslovení nedůvěry musí mít opozici k dispozici alespoň sto jeden hlas. S komunisty by se to mělo povést. KSČM si před hlasováním zjišťuje stanovisko svých okresních buněk, podle předběžných informací je klub v názoru na postup rozdělený zhruba napůl.

Pokud by se pro vyjádření nedůvěry našla většina, pak podle Ústavy prezident může rozpustit sněmovnu a nasměřovat chod k předčasným volbám. Časově už to však moc nevychází, termín by nebyl o moc dřívější než řádné říjnové datum, protože na všechny procedury už zbývá málo času. Navíc Zeman by dolní komoru nerozpustil, v tom ohledu už svou vůli vyjevil. To by se musela sama rozpustit zákonem, a na to je třeba 120 zákonodárců. Bez těch vládních to tudíž možné není, a proto to není možné vůbec, neboť si angažmá krátit nehodlají.