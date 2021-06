Hlasování o nedůvěře mělo smysl, přestože jej vláda ustála, zní z opozice

Praha Schůze Sněmovny k hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu měla smysl, přestože menšinová vláda ANO a ČSSD dalšímu pokusu o svržení odolala, shodli se předsedové opozičních KDU-ČSL, Pirátů, STAN i TOP 09. Prokázalo se, že se vláda opírá nepřímo i o důvěru poslanců KSČM, míní lidovecký šéf Marian Jurečka. I hlasováním o nedůvěře vláda přijala zodpovědnost za nezvládnutou pandemii, uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Podle šéfa STAN Víta Rakušana se při debatě ukázalo, kdo jaké názory skutečně má. Politici to řekli novinářům po hlasování ve Sněmovně.



Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) podrželi komunisté, kteří jej do poloviny dubna tolerovali a při hlasování opustili jednací sál. Ke svržení vlády se tak v dolní komoře nenašlo potřebných nejméně 101 hlasů. K hlasování se poslanci dostali po 12 hodinách debaty. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo 89 poslanců, proti jich bylo 82. Zbylých 29 poslanců nebylo přítomno v jednacím sále. Vedle komunistů nehlasovali ani někteří poslanci ANO a ČSSD, pirátka Lenka Kozlová, která se z jednání omluvila ze zdravotních důvodů, a nezařazení poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko.



„Určitě to mělo smysl. Prokázalo se, o koho se vláda opírá - o důvěru poslanců ANO, ČSSD a i nepřímo komunistů, kteří byť odešli, umožnili to, že vláda pokračuje dál. Poslanci těchto tří stran za kroky vlády, které udělala, dělá a dělat bude, nesou plnou zodpovědnost,“ řekl Jurečka. Bylo podle něj důležité, že se ke slovu dostali například poslanci, kteří nemohou využívat přednostní právo a vyjadřovali se k činnosti vlády ze svých odborných hledisek. Jako příklad uvedl lékaře Bohuslava Svobodu (ODS).



„I tímto hlasováním vláda přijala zodpovědnost za nezvládnutou vlnu pandemie, za lockdown i rozvrat veřejných financí,“ uvedl Bartoš. Doufá, že členové vlády při diskusi poslouchali i varování, aby se stát připravil na případné nové mutace koronaviru.

„Debata jednoznačně ukázala, kdo je kdo, kdo jak smýšlí, a možná dost naznačila, jak budou vypadat celé náročné, zlé a špinavé předvolební měsíce,“ míní Rakušan. Babiš podle něj šířil dezinformace a fámy a osočoval opozici.

„Má smysl dodržovat zákony? Řídit se naší ústavou? Samozřejmě má. Myslím, že na tom se všichni shodneme,“ reagovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na otázku, zda schůze měla smysl.

„My jako opozice svoji úlohu plníme. Nerezignujeme na to, co je napsáno v ústavě, že moc vlády může vycházet jedině z většiny v Poslanecké sněmovně. Je vidět, že ji vláda má jen díky tomu, že komunisté opustí sál. Opírá se o ně i nadále, oni přebírají spoluzodpovědnost nejen za to, co už bylo, ale i co ještě bude, a to samo o sobě je velmi důležitá zpráva pro veřejnost,“ doplnila.