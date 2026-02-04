Je tu hlasování o nedůvěře vládě, nikdo z Babišovy koalice opozici nepomůže

Jednání o nedůvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě, které opozice vyvolala pouhých devatenáct dnů poté, co kabinet Andreje Babiše získal důvěru 108 koaličních poslanců, spěje ke svému konci. Rozprava před hlasováním trvala více než 22 hodin. Jako první z poslanců vyjádřil svůj názor na vládu poslanec Filip Turek a podpořil ji, i když místa v ní se nedočkal a nejspíš nedočká.

Výsledek hlasování je předem dán, po tak krátké době od ustavení nové vlády se nikdo z poslanců nové koalice k pěti opozičním stranám nepřidá.

Premiér Andrej Babiš mohl proto klidně odjet do Itálie na jednání s premiérkou Giorgiou Meloniovou. Mimořádnou schůzi označil předseda vlády za politické divadlo, kabaret a festival pokrytectví.

Mimořádnou schůzi vyvolala opozice poté, co se Babiš nedistancoval od počínání ministra zahraničí a životního prostředí, šéfa Motoristů Petra Macinky, jehož esemesky označil prezident Petr Pavel za vydírání.

Kvůli tomu také přišly v neděli do centra Prahy desetitisíce lidí vyjádřit podporu Pavlovi a výzvu Stojíme za prezidentem zatím podepsalo přes 731 tisíc lidí. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář řekl, že pokud ji podepíše milion lidí, bude shromáždění na Pavlovu podporu i na pražské Letné.

Macinka řekl, že prezident Pavel nejspíš bojuje s temnou stránkou své osobnosti

Pozdvižení ve Sněmovně vyvolal ve středu Macinka, který nakonec neletěl do USA a vrátil se do Prahy. Silně se totiž opřel do prezidenta Pavla. „Nebojuje za řád a klid, nejspíš bojuje s temnou stránkou své osobnosti,“ kritizoval Macinka Pavla v narážce na jeho komunistickou minulost.

Opozice na to kriticky reagovala, vysmívala se Babišovi, že je slabý premiér, když proti Macinkovi rázně nezakročí, ovšem nemá k povalení Babišovy vlády dost hlasů. Má 92 poslanců, ke svržení vlády jich je třeba 101, muselo by se k ní přidat devět koaličních poslanců.

Z dosavadních dvaceti opozičních pokusů o svržení vlády uspěl jeden v roce 2009, kdy padla tehdejší vláda Mirka Topolánka z ODS.

