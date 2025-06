„Ptáte se, co se u nás v hnutí stane a co se bude dít a jaké to bude mít dopady a postihy? Žádné,“ glosoval Rakušan po hlasování o nedůvěře vládě, které kabinet hravě ustál, že se na zadní postavili Hana Naiclerová, jednička kandidátky STAN v Olomouckém kraji, a bývalý dlouholetý starosta Františkových Lázní Jan Kuchař, který povede kandidátku v Karlovarském kraji.

Naiclerová řekla v rozhovoru pro iDNES.cz, že si představovala, že ODS bude razantně přistupovat k tomu, aby se vyšetřila věc s podivným bitcoinovým darem, který zatím stál místo jen ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

„Jde o to, aby vyvodila politickou odpovědnost rázně,“ říká Naiclerová. Co to znamená? Skončit má podle ní i ministr financí Zbyněk Stanjura. I když nepřesvědčila většinu poslanců STAN, aby na tom hnutí trvalo, myslí si, že postupem času, jak vyplouvají nové informace, to stejně bude směřovat k tomu, že se bude muset poroučet z vlády i druhý muž ODS.

„Věřím, že to věděl. A podle mě to i vyplývá z toho dopisu, který unikl. A měl se třeba obrátit na Finanční analytický úřad nebo měl iniciovat jednání vlády. Myslím, že jeho argument, že nemohl nic dělat a nemohl to zastavit, a působil tak ve své zákonné působnosti, jak se tím teď všichni ohání, že to není pravda,“ dává najevo Naiclerová.

Poslankyně STAN nevěří Stanjurovi ani trochu, že nevěděl o tom, co se Blažek chystá udělat a že chce přijmout miliardový dar od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi.

„Já jsem se hlasování nezúčastnil, protože si myslím, že ještě nebylo zodpovězeno všechno, co potřebuju mít zodpovězeno,“ řekl Jan Kuchař Radiožurnálu.

„Každopádně pokud má tato vláda pokračovat i v příštím volebním období, tak doufám, že do konce volebního období vysvětlí problémy, které teď vznikly, a lidé, kterých se to týká, vyvodí osobní odpovědnost, aby se s čistým štítem šlo dál. Takže z mé strany to byl spíš zdvižený prst, že moje důvěra není neomezená,“ uvedl Kuchař.

„Naši ministři a předseda klubu žádali o to, abychom zvážili tento krok. Já jsem s kolegyní Naiclerovou řekl důvody, proč to teď momentálně udělat nemůžeme. Je tam i důvod, že se chci i zítra ráno podívat do zrcadla. Protože já nevím, co ještě kolem kauzy vypluje,“ řekl volební lídr STAN v Karlovarském kraji Jan Kuchař.

„Třicet poslanců Starostů a nezávislých se vyslovilo proti návrhu na vyslovení nedůvěry, nikdo z našich poslanců aktivně nepodpořil opoziční návrh. Já si myslím, že celý klub jako celek ukázal, že jednoznačně za vládou stojí,“ snaží se tlumit nejednotu v klubu STAN šéf hnutí Rakušan.