„Zdůraznili jsme, že průšvih ODS na ministerstvu spravedlnosti se musí objasnit a vyřešit. Ve Sněmovně nepodpoříme snahu opozice shodit vládu. Máme teď před sebou čtyři měsíce tvrdé práce na získání důvěry voličů, a na to se chceme soustředit,“ oznámil na sociální síti X poslanecký klub STAN.

Poslanci STAN se premiéra ptali třeba na to, zda věří ministrovi financí Zbyňkovi Stanjurovi. „Myslím, že máme ve vládě zůstat, abychom měli všechny potřebné informace a také abychom si nezavřeli dveře do budoucna, budeme v jednání ještě zítra před hlasováním pokračovat,“ řekl iDNES.cz člen poslaneckého klubu STAN, který si nepřál být jmenován.

„Dáváme vládě důvěru a čas. Nedokázal bych se na sebe podívat do zrcadla,“ řekl před poslanci ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan.

„Nebudeme krátce před volbami shazovat vládu, na které jsme se přes tři roky podíleli. Ani nebudeme z vlády demonstrativně odcházet, abychom ji v kampani mohli drsně kritizovat. Neznamená to, že bitcoinovou kauzu nepovažujeme za problém. Naopak. Ale problémy jsou od toho, aby se řešily, ne aby se před nimi uhýbalo. Proto náš klub neumožní vyslovení nedůvěry vládě,“ uvedl na síti X Rakušan.

Stanjura lže, je jasné, že o tom věděl, řekl Babiš

Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se pustil ve Sněmovně kvůli bitcoinovému daru do ministra Stanjury.

„Je absolutně vyloučeno, aby o tom nevěděl ministr Stanjura,“ řekl šéf ANO Andrej Babiš a označil bitcoinový dar, který vedl k pádu ministra Pavla Blažka, za kšeft s kriminálníkem.

„Stanjura lže, je jasné, že o tom věděl,“ prohlásil Babiš. Stanjuru potápí i exministr financí Miroslav Kalousek.

Ministerstvo financí dostalo letos na konci ledna dopis z ministerstva spravedlnosti o tom, že se Blažek chystá přijmout dar od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného provozovatele nelegálního internetového tržiště s drogami a se zbraněmi. A Stanjura tomu nezabránil, tvrdí, že o tom nevěděl.

„Mohu poctivě říct, že existují jen 3 varianty: 1) Ministr financí lže. 2) Ministr financí svůj resort neřídí, netuší, co se tam děje, nikdo ho neinformuje o ničem včetně toho, co mu píší jeho vládní kolegové. 3) Kombinace obou předchozích variant. Jiné varianty neexistují. Je to smutné. Ale chceme-li se zvednout z bláta, musíme si to přiznat,“ napsal na sociální síti X Miroslav Kalousek.

Několik poslanců je z jednání o nedůvěře vládě, které má být i v noci, omluveno

Poslanci zahájili mimořádnou schůzi před hlasováním o nedůvěře vládě Petra Fialy, kterou vyvolalo opoziční hnutí ANO. ANO, SPD a Piráti mají 95 hlasů, šest hlasů jim tedy chybí. Aby kabinet padl, muselo by pro nedůvěru vládě hlasovat nejméně 101 z celkového počtu 200 poslanců.

Z jednání se omluvil ze zdravotních důvodů poslanec ANO Tomáš Helebrant. Na celý den je omluveno i několik koaličních poslanců. Josef Bernard a Michaela Rataje z hnutí STAN, lidovci Pavla Golasowská a Vít Kaňkovský a Martina Dlouhý z TOP 09.

„Bude to na každém vládním poslanci,“ řekla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. ANO podle místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka míní, že by po vyslovení nedůvěry měla do říjnových voleb zůstat v úřadu Fialova vláda v demisi a nedělat už žádná podstatná rozhodnutí.

Schillerová počítá s jednáním do pozdních večerních hodin. Zkusí vyjednat noční přestávku, i když koalice chce podle ní jednat i v noci.

Šéf poslanců ODS Marek Benda k tomu iDNES.cz řekl, že koalice chce, aby na hlasování došlo nejpozději zítra a upozornil, že každý z klubů má právo si vzít pauzu na poradu klubu na dvě hodiny. Kdyby to tři opoziční kluby využily, mohla by v noci být šestihodinová pauza v jednání.

Ministerstvo posloužilo jako pračka špinavých peněz, řekl Babiš

Jako první si vzal na úvod mimořádného jednání Sněmovny slovo Babiš a rekapituloval pohled hnutí ANO na bitcoinovou kauzu. „Ministerstvo spravedlnosti posloužilo jako pračka špinavých peněz,“ řekl před poslanci Babiš.

Koaliční vládu provázejí podle něj lži, skandály, nekompetence a korupce. Vláda podle něj nemá žádné kladné výsledky a hájí jen svoje zájmy.

„Fialova vláda se topí. Topí se ve lžích, skandálech, nekompetenci a korupci skoro čtyři roky,“ tvrdí Babiš. Mluvil téměř dvě hodiny.

„Smysl to má,“ řekl ještě před schůzí k hlasování o nedůvěře vládě šéf druhého opozičního hnutí SPD Tomio Okamura.

Řekl, že stále věří, že se najde pár vládních poslanců, kteří nebudou chtít mít před lidmi špatnou reputaci a postaví se proti vládě. Připomněl úspěch opozice při hlasování o nedůvěře vládě Mirka Topolánka v roce 2009.

Piráti mají dvě podmínky pro vládu. Stanjuru a Decroix mají nahradit nestraničtí odborníci

Piráti požadují, aby skončili Stanjura i Decroix a místo nich ve vládě seděli nezávislí odborníci. „Máme jasné podmínky, za kterých bychom nehlasovali pro nedůvěru. A to, že na ministerstvu financí a spravedlnosti zasednou nestraničtí odborníci, kteří budou mít jednoznačný morální kredit a budou garanty, že se vše vyšetří,“ řekl šéf Pirátů Zdeněk Hřib.

„U takové kauzy jako Brno nemůžeme mlčet,“ řekl místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová. Piráti dorazili do Sněmovny ráno v pracovních oblecích s tím, že ji jdou čistit od korupce. Přišli poslanci Ivan Bartoš, Olga Richterová, Jakub Michálek a šéf strany Zdeněk Hřib. Předtím takto ráno myli chodník také u centrály opozičního hnutí ANO.

Jako úklidová četa umývali chodník s tím, že čistí zem od korupce. Upozornit tak chtěli na dlouhodobý problém korupce ve státní správě a politice. V overalech dorazili Piráti i na tiskovou konferenci. Hřib po předchozím vystoupení ANO dezinfikoval řečnický pultík se slovy, že po ANO je vždy a všude potřeba uklízet korupční binec.

Premiér Fiala hájí Stanjuru, jehož úřad dostal letos na konci ledna dopis od ministerstva spravedlnosti, že ministr nevěděl, tehdejší šéf resortu Pavel Blažek chce přijmout téměř miliardu korun v bitcoinech od Jiřikovského.

„U daru byly kompetence v gesci ministerstva spravedlnosti,“ hájil Stanjuru i v nedělní debatě v televizi Prima. Tvrdil, že Stanjura o daru nevěděl, čímž se hájí také ministr financí.

Musí lhát, lidsky ho chápu, potápí Kalousek Stanjuru v kauze bitcoinů

Takovou možnost odmítá bývalý ministr Kalousek. „Lidsky chápu Zbyňka Stanjuru, že musí lhát. Možné trestně-právní důsledky mu jiný prostor nedávají. Ani lidsky, ani politicky však nechápu ty koaliční kývače, kteří nám s vážnou tváří tvrdí, že mu to věří. Včetně premiéra Petra Fialy,“ napsal na sociální síti X Kalousek.

Pokud někdo z vládních poslanců nezmění názor, odolá vláda i čtvrtému pokusu opozice o vyslovení nedůvěry. Poprvé opozice neuspěla s návrhem na vyslovení nedůvěry současné vládě v září 2022 a následně v lednu a v říjnu následujícího roku. Nynější schůzi spojují koaliční politici s koncem volebního období.

Kvůli spornému daru v bitcoinech skončil zatím ve funkci šéfa justice Blažek a ve funkci ho nahradila místopředsedkyně ODS Eva Decroix.

Nová ministryně spravedlnosti před začátkem mimořádné schůze oznámila, že podala stížnost pro porušení zákona ze strany soudu ve prospěch Tomáše Jiřikovského.