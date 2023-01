Poslanci kývli na noční jednání, aby dokončili hlasování o nedůvěře vládě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Vy jste ze schůze o nedůvěře vládě udělali frašku,“ rozčiloval se před tím směrem k vládě šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

„Prostě se nám nedůvěra vládě scvrkla na vyprávění a projevy ministrů, kteří tady říkají 16 hodin, jak je všechno v pořádku, vlastně vznikla jenom taková malá panika. Akorát nějak jako lidi nemají prachy, ceny potravin nám rostou, ceny bydlení jsou v pytli,“ prohlásil Radim Fiala.

Stěžovali si i poslanci ANO, že z jednání o nedůvěře udělala vláda prezentaci práce ministrů. „Od včerejška pláčete a stěžujete si, že členové vlády vystupují, argumentují, říkají, co vláda udělala, co se povedlo v jednotlivých resortech. A pak zas, když se ministři přestanou hlásit a můžete vystupovat, tak si zase stěžujete, že členové vlády nemluví. Tak to se vám nemůžeme zavděčit nikdy. My se vám zavděčit nechceme,“ řekl premiér Petr Fiala z ODS.

Výsledek mimořádného jednání, které vyvolalo opoziční hnutí ANO, je přitom dopředu zřejmý. K vyslovení nedůvěry vládě je potřeba nejméně 101 hlasů poslanců, které ale opozice nemá. ANO jich má 72, druhé opoziční hnutí SPD 20, zatímco vládní pětikoalice disponuje 108 poslanci a nikdo z vládních řad se k opozici přidat nechce.