Poslanci rozhodují o vydání Babiše a Okamury ke stíhání, koalice je podrží

  7:07aktualizováno  7:07
Žádosti o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání projednají na mimořádné schůzi poslanci. Výsledek je předem prakticky jistý. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě, která disponuje většinou 108 hlasů, Babiše kvůli kauze Čapí hnízdo a Okamuru kvůli předvolební plakátu SPD varujícímu před „chirurgy“ z dovozu nevydá.

Pokud se tak skutečně stane, bude to znamenat, že nemohou být v kauzách, o které jde, stíháni, dokud jim nevyprší poslanecký mandát.

Mandátový a imunitní výbor, v němž má většinu koalice, už také dolní komoře parlamentu doporučil, aby žádostem o vydání Babiše a Okamury nevyhověla.

Je to koalice pro nevydání předsedů, řekl Rakušan

„To je ale překvapení. Vznikla tady koalice, které říkáme koalice pro nevydání předsedů k trestnímu stíhání,“ řekl předseda hnutí STAN a exministr vnitra Vít Rakušan.

Piráti avizovali, že navrhnou, aby se o vydání obou politiků hlasovalo tajně.

Najdou se soudci, kteří rozhodují politicky, tvrdí premiér a předseda ANO Babiš

Babiš ani Okamura sami o vydání nepožádají. Podle premiéra jsou totiž soudci, kteří rozhodují politicky. „Vy nevíte o tom, že žijeme ve státě, kde si na vás objednají trestní stíhání? Mně nabídl Zeman (exprezident Miloš Zeman – pozn. redakce) abolici na to účelové trestní stíhání. Třikrát jsem se nechal vydat. Ale odmítl jsem abolici Zemana, ne? Je to tak? Je. Protože jsem si myslel, že veškerá justice rozhoduje nestranně, nepoliticky. Já nezpochybňuju justici, ale přece jenom se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat,“ řekl v lednu Babiš, když odpovídal na interpelaci šéfky poslanců Pirátů Olgy Richterové.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová, čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Kauza Čapí hnízdo pokračuje už čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát.

Pražský městský soud ale dvakrát Babiše i Nagyovou nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. Loni v červnu navíc zavázal městský soud, aby je uznal vinnými.

Tomio Okamura čelí stíhání kvůli plakátu hnutí SPD před senátními a krajskými volbami. Muž tmavé pleti na něm stojí se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili a u toho je text Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu a „Stop Migračnímu paktu EU“.

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Loni v únoru, tedy ještě v minulém volebním období, Sněmovna Okamuru ke stíhání vydala. „Je to uměle vytvořená kauza bývalou Fialovou vládní koalicí. Já bojuju za svobodu slova, za naší vlády se nebudou zavírat lidé za názor,“ řekl Okamura.

Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi Poslanecké sněmovny. (3. února 2026)
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.
Premiér Andrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi Poslanecké sněmovny. (3. února 2026)
7 fotografií
