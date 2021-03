Hlaste se do představenstva nemocnice, souhlasit ale musíte s Piráty a Starosty

PRAHA Koalice Pirátů a Starostů vládnoucí v Olomouckém kraji vypsala výběrové řízení pro orgány řídící krajské nemocnice. Jedním z kritérií je znalost programu stran.

Netradičně pojala vládnoucí koalice Pirátů a Starostů politickou dohodu, podle které strany nominují lidi do představenstva akciové společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, jejíž jediným akcionářem je právě kraj.



V požadavcích na předsedu a člena představenstva organizace nakládající s veřejnými penězi vyžadují strany „názorovou shodu s programem koalice Piráti a Starostové“. V celkovém hodnocení má toto kritérium váhu 15 procent. Celkový dojem tvoří dalších 20, zdravotnická odbornost 25 a vzdělání a praxe v oblasti financí či práva 40. Celé znění „výběrka“ vyvěsili Piráti na své stranické fórum, odkaz se ale objevil i na facebookovém profilu zmíněné koalice.

Hejtman kraje Josef Suchánek (STAN) serveru Lidovky.cz řekl, že obě strany chtějí podobu podobných inzerátů ještě vyladit. „Připouštím, že to může na první pohled nadzvednout obočí,“ uvedl šéf Olomouckého kraje. Za principem si však stojí. Přihlásit se prý může kdokoliv, bez ohledu na to, zda je člen jedné ze stran či jejich sympatizant. „Když už ho tam ale naše koalice má nominovat, měl by s námi přece jen souznít,“ soudí hejtman.

Také předseda Pirátů Ivan Bartoš zvolený postup brání tím, že nejde o výběr šéfa nemocnic jako takových, nýbrž jde o obsazení pozice politickým nominantem. „Na nominanty do představenstva mají nárok všechny strany v Radě kraje,“ řekl pro Lidovky.cz pirátský předseda.



Zvolená metoda výběrového řízení je podle něj výhodnější než post prostě obsadit jako politickou trafiku. „Jako jediní tak postupujeme transparentně,“ hájí své kolegy Bartoš. Podle toho je přirozenou součástí obsazení politické pozice i ujištění, že kandidát souzní s názory těch, kteří jej do funkce mají dosadit. Přiznává však, že hlavním kritériem má být odbornost.

Podle politické dohody v rámci vládnoucí koalice má klub Pirátů a Starostů nominovat kromě už zmíněných dvou postů ještě člena tříčlenné dozorčí rady. Tu doplní svými kandidáty ještě ODS a koalice Spojenci složená z lidovců, TOP09, Zelených a ProOlomouc. První náměstek hejtmana, lidovec Ivo Slavotínek (Spojenci) si je neobratně vypsaného řízení vědom. „Ptali jsme se na to kolegů i pana hejtmana, který z toho byl trochu nešťastný, jelikož to vzešlo spíše z dílny Pirátů. Je to opravdu nešťastně formulované. Ta forma připomíná spíše 50. léta minulého století,“ řekl krajský radní pro Lidovky.cz.

Nevidí ale v takovém postupu nic špatného. Kdyby se podle Slavotínka jednalo o veřejné výběrové řízení, byl by to problém. Ale jelikož se předně jedná o interní výzvu členům a příznivcům strany, dá se to podle něj pochopit.

Pochopení neměl krajský zastupitel a poslanec Milan Feranec z hnutí ANO, které je společně s SPD v Olomouckém kraji v opozici. „Vy jste fakt kouzelní. V lednu tady napíšete, že politické trafiky na kraji nechcete. A už hned v únoru organizuje politická strana výběr lidí do top managementu krajské firmy. Necítíte v tom trošku rozpor?“ pustil se do debat pod facebookovým příspěvkem.

„My bychom byli rádi, kdyby to otevřené výběrové řízení dělala každá strana. A kritériem byla aspoň z 80 procent odbornost. A transparentně,“ reagoval radní kraje pro životní prostředí a zemědělství Martin Šmída (Piráti).