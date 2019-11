Hlasy z Letné. Babiš rozkládá demokracii, jeho kombinace se Zemanem je příšerná, zaznělo od lidí

ČTYŘI ČERVENÉ ČÁRY MIKULÁŠE MINÁŘE Hlavní tvář spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář na druhé letenské demonstraci vytyčil čtyři červené čáry, které podmiňují ohlášení dalších protestů. JUSTICE - Andrej Babiš by měl podle spolku odvolat do 31. prosince ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. STŘET ZÁJMŮ - Premiér by se měl zároveň zcela zbavit holdingu Agrofert MÉDIA - Podle Mináře se musí Babiš bavit také jakéhokoliv vlivu v médiích, nejlépe média vlastněná Agrofertem prodat úplně ABOLICE - Pokud bude Andrej Babiš v některé ze svých kauz odsouzen a prezident Miloš Zeman mu udělí abolici, bude to podle Mináře důvod pro další protesty v ulicích