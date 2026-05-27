Na jednání byli pozváni i Řehka, ale nedorazil. „Jeho služební poměr končí 31. srpna 2026,“ řekl na jednání výboru ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.
Jako jediný člen vlády ministr obrany pro Hlaváčovu nominaci nehlasoval. Na jednání vlády totiž dorazil se čtyřmi jinými kandidáty.
„Zůna předložil nějaké kandidáty, my jsme o tom diskutovali a je pravda, že na to měl jiný názor. Ministr Zůna hlasoval proti, ostatní členové vlády hlasovali pro,“ řekl minulý týden po jednání vlády premiér Andrej Babiš.
„Samozřejmě budeme s Mirkem spolupracovat. Proč bychom také neměli navázat na třicet let naší společné spolupráce,“ uvedl pro iDNES.cz Zůna k tomu, že bude s Hlaváčem spolupracovat, přestože osobně preferoval jako nástupce Řehky jiného kandidáta.
„Jsem přesvědčen, že pan ministr Zůna, i když byl tedy naštvaný – to se nedá nic dělat – , to pochopí a bude to dobře fungovat. Musí to dobře fungovat,“ řekl Babiš v rozhovoru pro Deník.
O definitivním jmenování náčelníka generálního štábu rozhodne prezident Petr Pavel. Už dříve ale uvedl, že je připraven Hlaváče do funkce jmenovat.