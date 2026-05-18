Řehku v čele armády vystřídá jeho zástupce Hlaváč. Zůna pro něj nehlasoval

„Má obrovské zkušenosti a myslím si, že je to ideální kandidát. V rámci kariérního řádu, když je (Hlaváč) prvním náměstkem stávajícího náčelníka generálního štábu, je to pro mě přirozená volba ,“ řekl Babiš. Nyní podle něj záleží, zda se s návrhem ztotožní prezident.
Pro zvolení Hlaváče do čela armády nehlasoval současný ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), ostatní ministři ho podpořili. „Zůna předložil nějaké kandidáty, my jsme o tom diskutovali a je pravda, že na to měl jiný názor. Ministr Zůna hlasoval proti, ostatní členové vlády hlasovali pro,“ řekl Babiš.
Podle dřívějších informací iDNES.cz byli kromě Hlaváče mezi kandidáty velitel Velitelství pro operace Václav Vlček a jeho zástupce, brigádní generál Jaroslav Míka, nebo velitel vzdušných sil Petr Čepelka. Dalším byl také brigádní generál a velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.
Generál Miroslav Hlaváč je původní specializací dělostřelec, působil ve 4. brigádě rychlého nasazení v Žatci, kde měl na starosti rozvoj sil a další úkoly, a brigádě velel v letech 2010-2016. Má zkušenosti z misí v Bosně a také Kosovu a Afghánistánu, které vedl.
Hlaváč v minulosti zažil rychlý kariérní růst – v květnu 2018 se stal brigádním generálem, o rok později generálmajorem a v říjnu 2020 se stal generálporučíkem. Současný ministr obrany Zůna přitom sloužil v hodnosti brigádního generála šest let, generálmajora poté tři roky.
Od 1. srpna 2023 poté Hlaváč nastoupil do funkce zástupce náčelníka generálního štábu armády. Po Řehkovi by se nyní měl stát vedoucím mužem.