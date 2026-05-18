Řehku v čele armády vystřídá jeho zástupce Hlaváč. Zůna pro něj nehlasoval

Autor:
  14:46aktualizováno  14:49
Novým šéfem armády se má stát dosavadní zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, v pondělí to schválila vláda. Ve funkci by vystřídal Karla Řehku, který byl ve funkci od roku 2022, letos mu mandát končí. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident.
Generálporučík Miroslav Hlaváč

Generálporučík Miroslav Hlaváč | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Pietní akt k 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Národní památník na...
Pietní akt k 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Národní památník na...
Pietní akt k 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Národní památník na...
Náčelník Generálního štábu Karel Řehka na tiskové konferenci zmínil, že s...
8 fotografií

„Má obrovské zkušenosti a myslím si, že je to ideální kandidát. V rámci kariérního řádu, když je (Hlaváč) prvním náměstkem stávajícího náčelníka generálního štábu, je to pro mě přirozená volba ,“ řekl Babiš. Nyní podle něj záleží, zda se s návrhem ztotožní prezident.

Pro zvolení Hlaváče do čela armády nehlasoval současný ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), ostatní ministři ho podpořili. „Zůna předložil nějaké kandidáty, my jsme o tom diskutovali a je pravda, že na to měl jiný názor. Ministr Zůna hlasoval proti, ostatní členové vlády hlasovali pro,“ řekl Babiš.

Podle dřívějších informací iDNES.cz byli kromě Hlaváče mezi kandidáty velitel Velitelství pro operace Václav Vlček a jeho zástupce, brigádní generál Jaroslav Míka, nebo velitel vzdušných sil Petr Čepelka. Dalším byl také brigádní generál a velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.

Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.

Generál Miroslav Hlaváč je původní specializací dělostřelec, působil ve 4. brigádě rychlého nasazení v Žatci, kde měl na starosti rozvoj sil a další úkoly, a brigádě velel v letech 2010-2016. Má zkušenosti z misí v Bosně a také Kosovu a Afghánistánu, které vedl.

Hlaváč v minulosti zažil rychlý kariérní růst – v květnu 2018 se stal brigádním generálem, o rok později generálmajorem a v říjnu 2020 se stal generálporučíkem. Současný ministr obrany Zůna přitom sloužil v hodnosti brigádního generála šest let, generálmajora poté tři roky.

Od 1. srpna 2023 poté Hlaváč nastoupil do funkce zástupce náčelníka generálního štábu armády. Po Řehkovi by se nyní měl stát vedoucím mužem.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.