Řehka minulý týden řekl, že předání funkce se uskuteční 30. června na pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Nástupu se zúčastní i Pavel.
Prezident šéfa armády jmenuje na návrh vlády a po projednání sněmovním výborem pro obranu. Kabinet Hlaváče schválil v květnu, Pavel následně uvedl, že je připraven ho do funkce jmenovat. Sněmovní výbor návrh projednal na konci května.
Na začátku června se kandidát na nového šéfa armády setkal s prezidentem a představil mu své priority. Patří mezi ně například dokončení těžké brigády. Hlaváč po schůzce novinářům řekl, že ho Pavel podpořil.
Hlaváč je od srpna 2023 prvním zástupcem náčelníka generálního štábu. V armádě slouží od 80. let a v kariéře zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil.
Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.
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18. května 2026