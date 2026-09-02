Je čas oslovit i zklamané voliče hnutí ANO, vyhlásil cíl STAN Rakušan

  14:08aktualizováno  14:19
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Zahájení horké čási kampaně hnutí STAN na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hlavní část kampaně před říjnovými komunálními a senátními volbami odstartoval dvě hodiny po poledni předseda nejsilnějšího opozičního uskupení – hnutí Starostové a nezávislí. Zvolilo si k tomu po třech letech kompletně zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. „Už je čas,“ vyhlásll Rakušan, že je čas dělat kampaň jinak. Je podlle něj čas oslovit i zklamané voliče hnutí ANO.

„Už v těchto volbách můžeme vládě ukázat, že má svou opozici, která je schopna dělat věci jinak,“ prohlásil Rakušan.

Spolu s předsedou hnutí Vítem Rakušanem na zahájení kampaně STAN dorazuku kandidát na pražského primátora, architekt a stávající náměstek primátora Petr Hlaváček či senátor David Smoljak, který obhajuje mandát v horní komoře parlamentu v Praze 9. Zúčastní se také středočeská hejtmanka Petra Pecková.

V podzimních volbách mají Starostové ambici získat dvacet procent a pokračovat v práci v pražské radě.

V senátních volbách v hlavním městě kromě Smoljaka STAN nominovalo do boje o křeslo za Prahu 1 spisovatele a bývalého člena Rady České televize Jiřího Padevěta.

Senát nyní ovládá opozice, zatímco klub vládního hnutí ANO v něm má jen patnáct členů a obhajuje jediný mandát.

Kdyby na podzim ANO v senátních volbách drtivě uspělo, může získat i většinu v horní komoře parlamentu, což by vládě Andreje Babiše výrazně usnadnilo situaci. SPD ani Motoristé nemají nyní žádného senátora.

Starostové a nezávislí usilují v senátních volbách o udržení jedenácti křesel, o devět mandátů klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty.

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