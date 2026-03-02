Ve stanici Hlavní nádraží metro usmrtilo člověka, část linky C stojí v obou směrech

  11:01
Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Ve stanici Hlavní nádraží metro srazilo ženu, která na místě zemřela. Dopravní podnik zavádí náhradní autobusovou dopravu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal Barák, iDNES.cz

„Na Hlavním nádraží v 10:30 podle všeho skočila žena pod přijíždějící soupravu a na místě zemřela,“ uvedl pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

Na místě zasahují v tuto chvíli všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS). Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková v 11:00 nastínila, že k obnovení provozu by mohlo dojít přibližně kolem jedné hodiny odpolední.

V úsecích Florenc - Letňany a Pražského povstání - Háje metro v pravidelném intervalu jezdí. V úseku Florenc - Pražského povstání mohou cestující využít náhradní autobusy.

Zároveň kvůli posílení dopravy jede tramvaj číslo 24 ze zastávky Divadlo Na Fidlovačce po trase Náměstí Bratří Synků - Pražského povstání - Vozovna Pankrác.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

