Situace na hlavním nádraží se lepší, část uprchlíků odjela do Maďarska, řekl Hřib

Počet uprchlíků, kteří přebývají na pražském hlavním nádraží, se snižuje a situace se zlepšuje. V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News to v neděli řekl pražský primátor Zdeněk Hřib. Je přesvědčen o tom, že situaci se podaří do konce května vyřešit. Podle primátora v sobotu z nádraží odjela skupina asi 80 lidí do Maďarska. Na místě bylo v sobotu ve 23:00 asi 260 lidí, v předchozích dnech jich bylo kolem 500, dodal.